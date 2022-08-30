Мнение: О праве на счастье

Выборы выборами, а в стране меж тем – очередной скандал, вроде бы совсем «неполитический». В очередной раз проявило себя сообщество «Мужское государство» – на этот раз оно выступило против… сети Ёбидоёби (занятное название). Чем же не угодили «мужчинам» любители палочек вместо вилочек, апологеты японской кухни? (кстати, само это название по-японски всего лишь означает «День недели – суббота»). Оказывается, они всего лишь провели рекламную кампанию своих заведений, используя в качестве моделей наших девушек и… негров. Вот выше – как раз одна из их рекламных картинок.

Чем-то напоминает недавнюю бучу с рекламой «Вкусвила». Только у там была реклама с участием некой однополой (женской) семьи – а тут, стало быть, реклама с неграми. В обоих случаях случился «орёр!», возбудилась «общественность» типа того же «Мужского государства», буря в соцсетях, плюс аккаунты «провинившихся» руководителей что Вкусвилла, что «Ёбидоёби» забросали угрожающими и истерическими письмами «сторонники нравственности».

Вот что было, скажем, с несчастным «Ёбидоёби». «В сообщество «Ёбидоёби» во «ВКонтакте» пришли комментаторы с обвинениями в «пропаганде мультикультурализма». Кроме того, Поздняков разместил ссылки на аккаунты девушек, снявшихся в рекламе с темнокожим мужчиной («а вот и деанон двух чернильниц»), и распространил личный номер сооснователя «Ёбидоёби» Константина Зимина. Бизнесмену стали поступать звонки с угрозами убийством».

Охерели, словом, совсем. Нам в России еще только расизма не хватало! Для комплекта, так сказать. Но что самое печальное – в результате и сеть доставки, сеть магазинов… прогнулись под требования «общественности», а точнее – полубезумных «активистов». Оттого, что «активисты» в этот раз как бы не «прогрессивные», а наоборот, «патриотические», лучше они, понятно, не становятся – та же мерзость, вид сбоку. Но и Вкусвилл, и Ебидоёби покорно убрали «неправильные» фотографии, да еще и извинились перед ублюдками. Меня последнее особенно возмутило; получилась прямо-таки иллюстрация к образцовой, патологической трусости отечественной буржуазии во все века, из-за чего и капитализма нормального у нас так никогда и не возникло. Чуть что – эти «предприниматели» всегда в кусты, и готовы сдавать всё и всех. Вкусвилл сдал своих лесбиянок, сеть доставки – своих «чернильниц», даже не попытавшись их защитить. По мне, если уж до такой степени ощущаете в штанах отсутствие яиц – так сидите тогда молча, не задевайте щекотливые темы! Ведь своими отступлениями такие коммерсанты только «разгуливают» шовинистическую публику, внушают им ложное ощущение триумфа. А так – дали бы сразу по роже, глядишь – люди бы поуспокоились, занялись каким-то общественно полезным трудом. Или пал бы жертвой этот Константин Зимин – ну хоть за дело бы пал, привлек общественное внимание к проблеме!

В общем, пока я так возмущался – произошло еще одно событие, на этот раз – отрадное. «Люди с яйцами» все-таки нашлись, и, как ожидалось – вовсе не на стороне «Мужского государства». Внезапно против этих «борцов с чернильницами» выступила… другая сеть, но тоже связанная с японской кухней! Сеть ТАНУКИ. Владельцы сети неожиданно подхватили знамя, выпавшее из рук «Ёбидоеби» – и уже САМИ, тоже в качестве рекламы, разместили другие рекламные картинки, но – тоже с девушками и неграми!

И не просто разместили – заодно они решили нанести удар. «Тануки» разместили пост, в котором потребовали от основателя Telegram Павла Дурова и Минсвязи заблокировать «средневековый» тг-канал Позднякова. «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено компанией, которой наплевать на призывы удалять контент и угрозы в свой адрес», – отметили в «Тануки», сопроводив сообщение фотографией темнокожего мужчины и азиатки.

В компании заявили, что «‘недомужское недогосударство’ не на тех напало». «Ни в коем случае не осуждаем коллег за выбранный ими путь извиниться и пойти дальше, но мы ж самураи – у нас путь свой. […] Время на этих тратить не хочется, но пора бы утереть им нос», – заключили в «Тануки». И вот такое фото – уже от Тануки:

Ну супер, что тут скажешь. Так бы и сразу, как говорится.

В заключение – пару слов о самой концепции «Мужского государства». Что это вообще за «движение»? Я о них как-то уже писал, но не грех повторить. В общем, это по сути что-то типа «движения задротов», причем – в самом прямом смысле. Это как бы мужчины, которые принадлежностью к «задротам» пытаются гордиться и даже на этом основании немного качать права. Дескать – да, вот мы такие – нищие, непривлекательные, убогие, бабы нам «не дают» – а нам тоже хочется! И дальше километры обвинений и жалоб в адрес «красивых телок» – вплоть до «требований» (!!) – пусть, мол, каждая красивая тёлка будет обязана (!) «давать» представителям «сообщества», а то, дескать, «несправедливо», «мы тоже хотим». Такая вот «политическая программа», если можно так выразиться.

Отсюда понятно, почему эти фрики так взбесились от фотографий «чернильниц». Это типа «удара по больному»: мол, нам и так никаких баб не достается, поскольку все они вьются вокруг отечественных толстосумов и «хозяев жизни» – так мало того, тут еще и какие-то негры невесть откуда, и тоже к нашим бабам руки тянут, а они, дуры, тому и рады! Это сколько ж нам тогда еще в очереди стоять?? УБЕРИТЕ ХОТЯ БЫ НЕГРОВ!!

Всё настолько бредово, что кажется каким-то абсурдом. Но нет – эти люди среди нас, мало того, они уже угрожают кому-то УБИЙСТВОМ; по сути, это в чистом виде отечественный «вокеизм», а участники «Мужского государства» – это как бы и есть «белые негры» отечественного извода, которых научили, как им качать права.

Вызывают ли эти люди сочувствие? Да ничуть. Ничего кроме гадливости они вызывать не могут. Но я тут задумался – а откуда вообще весь этот «вокеизм» берется? В чем, так сказать, его идеологическая основа? Какое еще, к черту, «мужское государство»?? Работать иди! Не идут.

И вдруг понял. Корень всего этого – в утверждении, которое мы учили еще в школе: «Человек создан для счастья, как птица для полета».

Вот он, корень зла! Эти люди тоже считают, что они «созданы для счастья». И понимают буквально: вот же, идет мимо красивая телка – отчего, собственно, я не могу ее трахнуть? Разве я не создан для счастья??

Сопливые интеллигенты, я знаю, в этом месте начнут гамлетовски сомневаться, задаваться излюбленным вопросом «а не в этом ли состоит сермяжная правда», призывать «подумать, а так ли уж эти несчастные не правы» – понятно, почему: платить-то – то есть отдаваться прыщавому уроду – придется, как поначалу думает совестливец, не ему, а той самой «телке», чужими-то интересами всегда можно пожертвовать… В ответ я могу лишь предложить страдальцу за народ представить, что в «мужском государстве» есть и геи (как оно и должно быть по статистике). Гей – он ведь тоже человек? Он, стало быть, тоже имеет право на счастье? А коли так – может самому интеллигенту, как той красотке, тоже обслужить временно несчастного гея по полной, так сказать, программе, анально и орально? Нет? А ПОЧЕМУ?!

Гниль – именно в этом «праве на счастье». Нет никакого права. Право есть одно – зарабатывать деньги, общаться и помогать другим по мере сил. А счастье – это только КАК ПОВЕЗЕТ. И стоит лишь только по дурости признать это «право на счастье» за ВСЕМИ – ооо, сразу такая хтонь полезет, что только держись…

В этом – урок всей человеческой истории. Нет права на счастье – и слава богу (2021)