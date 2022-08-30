 

Мнение: Гуадалканал 2.0

30.08.2022, 22:15, Разное
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Гуадалканал 2.0

Соломоновы острова официально запретили американским боевым кораблям заходить в местные порты. Об этом сообщает посольство США.

Пару лет назад Соломоновы острова перешли в сферу влияния Китая, заключив с КНР соглашение о сотрудничестве (в различных сферах – часть местной экономики фактически скуплена китайцами), а также отозвав признание Тайваня. Также соглашение по безопасности дает Китаю право размещать на Соломоновых островах войска "для обеспечения правопорядка".

Кроме того, вовсю обсуждается вопрос создания китайской военно-морской базы на Соломоновых островах, хотя местное правительство и отрицает это. США резонно опасаются, что если Китай создаст там полноценную базу по образцу Джибути, то это изменит баланс сил в регионе и напрямую оспорит контроль США. Пентагон рассматривает это как критический удар по стратегии блокирования Китая системой "островных линий".
Кроме того, потенциально Соломоновы острова дают возможности Китаю наносить удары по базам США в Австралии.
Австралийское правительство уже назвало потенциальную базу КНР на Соломоновых островах "Базой враждебной державы", сравнив ее с базами Японской Империи времен второй мировой войны.

В прошлом году в ноябре США и Австралия попытались переиграть китайцев, организовав массовые волнения в столице страны с нападением погромщиков на китайский квартал (3 убитых). Под сурдинку пытались продавить ввод австралийских войск на Соломоновы острова. Такой метод уже применялся в Ираке для борьбы с иранским влиянием. Но с оккупацией Австралией Соломоновых островов не получилось (в столицу отправили миротворцев с Фиджи), а Китай ничего не забывает. Теперь вот американские боевые корабли попросили на выход. При этом Китай теперь имеет право свободного захода своих боевых кораблей в порты на Соломоновых островах.

Ставлю на то, что США вскоре обнаружат на островах проблемы с демократией.

https://t.me/boris_rozhin/61773 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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