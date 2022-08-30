Влюбился от противного – Личное мнение
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Если женатый или только что разведённый мужчина влюбился, будьте уверены: сделал он это от противного.
Фото: Соцсети
Это значит, что в объекте его влюблённости не будет тех качеств, которые ему неприятны или даже противны в жене.
Разберём на примере Курбанчика.
Девушка, в которую влюбился бывший Ксюнделя, — полная ей, на мой взгляд, противоположность.
Нежная, добродушная, спокойная, но задорная. Никогда, по словам Курбанчика, не орёт. На видео часто улыбается и делает это, в отличие от вусмерть уфотошопленного Ксюнделя, искренне, а не так, что хочется предложить лекарство от запора.
Год за годом Курбанчик жил рядом с закомплексованной, крикливой, недоброй тёткой с бревна, которая только и делала, что фотошопила свой птоз, нос и прыщи.
Ей на смену пришла другая — хорошо воспитанная, милая, лёгкая, но при этом с большим чувством собственного достоинства.
Фото: Соцсети
Та, которая никогда не повышает голос, потому что для неё это, как и для любой вменяемой женщины, — унижение.
Вы можете представить, как осоловел Курбанчик? Как у бедного мужика снесло крышу?
Мужчина, который находится в отношениях или недавно из них вышел, всегда влюбляется от противного. Перечитайте это и примите за прописную истину, мои лапоньки.
«А если жена хорошая была? Всё делала по дому, любила, не орала, не изменяла?» — спросите вы.
Что ж: отвечу. В жизни — действительно много таких примеров.
Проблема хороших до соплей женщин — в том, что от них очень быстро начинает разить борщом. Ни драйва, ни интриги, ни огня. Одна сплошная хорошесть, от которой выть хочется. Скучно.
Вспомните облезлую рАгату. Сравните с зажигалкой Брутян. Небо и земля, не так ли?
В общем, мои золотки, если вы знаете за собой грешки в виде ора из хлебала, нудежа или самооценки уровня «половой коврик», будьте уверены: ваш мужик обязательно влюбится в другую.
Что он будет делать со своей влюблённостью — уединяться в ванной, храня своё увлечение в секрете чуть ли не от самого себя, или таскаться с новой пассией по гостиницам — это уже другой вопрос.
Но он обязательно влюбится.
Короче, золотки: меняйтесь к лучшему, если не хотите быть рогатой дурой или несчастной бабой, порядочный муж которой тайком вздыхает по другой.
Усекли? Вопросы? Возражения, если у кого вдруг нет мозгов?
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Источник: Лена Миро
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