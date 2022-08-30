Мнение: Булгаков про доллар, Англия против санкций и британские рокеры против США

1. Русские классики всегда с нами. Гендиректор телеканала RT Алексей Николов цитирует булгаковскую пьесу «Бег» – фрагмент, известный как «Баллада о долларе» (ссылка):



«Доллар! Великий всемогущий дух! Он всюду! Глядите туда! Вон там, далеко, на кровле, горит золотой луч, а рядом с ним высоко в воздухе согбенная черная кошка – химера! Он и там! Химера его стережет. Неясное ощущение, не шум и не звук, а как бы дыхание вспученной земли: там стрелою летят поезда, в них доллар! Теперь закройте глаза и вообразите – мрак, в нем волны ходят, как горы. Мгла и вода – океан! Он страшен, он сожрет! Но в океане, с сипением топок, взрывая миллионы тонн воды, идет чудовище! Идет, кряхтит, несет на себе огни! Оно роет воду, ему тяжко, но в адских топках, там, где голые кочегары, оно несет свое золотое дитя, свое божественное сердце – доллар! И вдруг тревожно в мире!

И вот они уже идут! Идут! Их тысячи, потом миллионы! Их головы запаяны в стальные шлемы. Они идут! Потом они бегут! Потом они бросаются с воем грудью на колючую проволоку! Почему они кинулись? Потому что где-то оскорбили божественный доллар!»

2. Когда-то давно англичане не бежали впереди паровоза, вводя по приказу США санкции против России, а активно помогали россиянам обходить вражеские санкции. Так было во времена Ивана Грозного и королевы Елизаветы I, когда шла Ливонская война и только-только установилась российская торговля с Англией. Историк Сергей Цветков пишет (ссылка):



…Елизавета, чьи купцы уже получили от Московита отличные привилегии на торговлю, отвела от себя упрёки, сославшись на происки её врага — Филиппа II Испанского. А британские купцы с удвоенным усердием продолжили плавать в Нарву (в 1566 г., на пике торговых контактов, Нарву посетили 42 английских судна).

Торговля с Англией была обоюдовыгодной. Россия получала от англичан все необходимое для армии — порох, доспехи, серу, селитру, медь, олово, свинец и так далее. В свою очередь, русский лес и пенька помогли Англии выстоять в морской схватке с Испанией. Впоследствии победитель Непобедимой Армады адмирал Фрэнсис Дрейк просил английского посла в Москве благодарить сына Грозного, царя Федора Ивановича, за отличную оснастку своих кораблей, позволившую отстоять независимость Англии.

Сейчас Британия тоже находится в уязвимом положении: её экономика в затяжном кризисе, страна только что вышла из Евросоюза. Если бы британские политики были независимыми, они постарались бы сохранить торговлю с Россией в обход США и Европы, что позволило бы экономически увядающей Британии заработать. Увы, они решили, что миллионы британских граждан должны мёрзнуть этой зимой из-за сверхвысоких цен на энергию… Похоже, удавка Вашингтона на шее лондонской элиты слишком крепка.

3. Другое дело – британские рокеры-ветераны. Они открыто разочаровались в США (ссылка):

Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн в беседе с The Observer заявил о желании уехать из США, где он постоянно проживает более двадцати лет.

«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы. Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой», — сказал он.

Жена Осборна Шэрон заявила, что США изменились кардинальным образом, и в стране не осталось ничего «объединяющего». Она также назвала Соединенные Штаты «ненормальным местом для жизни».

Ранее сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил американцев в желании править миром. Музыкант объяснил это желание менталитетом граждан, из-за которого жителям других стран «приходится страдать». Он также заявил, что США наводнили весь мир военными базами и хотят продвинуться вплоть до границ России, а затем окружить Китай.