 

Схожие с мокрицей мелкие рачки замечены за опылением красной водоросли своими лапами

30.08.2022, 21:33, Разное
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Французские эксперты заметили и подробно изучили процесс опыления красных водорослей ракообразными. Они случайно увидели, как мелкие рачки крепятся к растениям и даже обнаружили на их лапках остатки сперматозоидов.

Подробно результаты своих наблюдений специалисты опубликовали в журнале Science. Они рассказали, что опыление растений под водой происходит так же, как и на суше. Рачки, как и насекомые, перемещались с одного куста водорослей Gracilaria gracilis на другой, перенося сперматозоиды от самцов к самкам.

По мнению ученых, данные рачки являются далеко не единственными опылителями подводного мира, поэтому исследования в данном направлении продолжатся. Это поможет лучше понять механизмы распространения растительности.


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