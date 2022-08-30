Хватило только на девственность? Почему родителям звезды “Дома-2” Кочервей не на что хоронить дочь

Отец погибшей звезды телепроекта «Дом-2» Насти Кочервей прокомментировал финансовое положение семьи после смерти блондинки. Об этом сообщает Пятый канал.

Разговоры о деньгах начались после колкого замечания певицы Алены Кравец, у мужа которой, по слухам, был роман с Анастасией. Алена заявила, что у семьи “нет денег даже на нормальный гроб”, якобы семье не на что хоронить дочь.

Отец Анастасии не стал игнорировать Алену, но и подробного комментария не дал. “На эту тему не хочу даже говорить”, — уклончиво ответил мужчина.

Оценить финансовое положении семьи Кочервей сложно. Друзья и близкие говорят, что молодая девушка помогала и матери, и отцу, не забывая про свою красивую жизнь. А вот недоброжелатели лишь любят припомнить, что буквально перед смертью Анастасия сделала интимную пластику, чтобы вернуть себе девственность, косвенно намекая на источник заработка блондинки.

Остается загадкой, что произошло с девушкой в Санкт-Петербурге и куда делись деньги Анастасии. В данный момент расследованием убийства звезды шоу “Дом-2” занимается полиция.