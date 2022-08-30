 

Хватило только на девственность? Почему родителям звезды “Дома-2” Кочервей не на что хоронить дочь

30.08.2022, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отец погибшей звезды телепроекта «Дом-2» Насти Кочервей прокомментировал финансовое положение семьи после смерти блондинки. Об этом сообщает Пятый канал.

Разговоры о деньгах начались после колкого замечания певицы Алены Кравец, у мужа которой, по слухам, был роман с Анастасией. Алена заявила, что у семьи “нет денег даже на нормальный гроб”, якобы семье не на что хоронить дочь.

Отец Анастасии не стал игнорировать Алену, но и подробного комментария не дал. “На эту тему не хочу даже говорить”, — уклончиво ответил мужчина.

Оценить финансовое положении семьи Кочервей сложно. Друзья и близкие говорят, что молодая девушка помогала и матери, и отцу, не забывая про свою красивую жизнь. А вот недоброжелатели лишь любят припомнить, что буквально перед смертью Анастасия сделала интимную пластику, чтобы вернуть себе девственность, косвенно намекая на источник заработка блондинки.

Остается загадкой, что произошло с девушкой в Санкт-Петербурге и куда делись деньги Анастасии. В данный момент расследованием убийства звезды шоу “Дом-2” занимается полиция.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11.21 / «У нас, конечно, не Польша, но польские гастарбайтеры тоже есть» – Собянин пригласил мигрантов с белорусской границы в Москву

11.07.22 / Шри-Ланку теперь ждёт неопределённое будущее

26.08.22 / Собчак возмутилась отмене спектакля в НЭТ из-за «призыва к революции»

22.01.21 / Заброшенная советская ракетная база, спрятанная в польском лесу

21.02.22 / Комитет Госдумы рассмотрит законопроект об аресте имущества налогоплательщика без суда

18.02.22 / Как адаптировать тренды 2022-го под свой гардероб: модные весенние трюки

18.02.21 / Как на Руси девушки спасались от назойливых женихов?

16.06.22 / Американский инженер угнал в Россию арестованный в США самолёт «Аэрофлота»

26.02.22 / Роскосмос создаст ракету для полёта на Марс на базе «Царь-танка»

24.07.20 / Мнение: Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика