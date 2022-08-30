Мнение: Нефиг шастать

Мда-ааа… Как говорят у нас в шахматах, «борьба обостряется». Весьма интересный юридический казус образовался на финской таможне в отношении российских граждан, желавших покинуть гостеприимную Финляндию в направлении родного дома. Перед этим граждан просили выполнить некоторые юридические формальности – а именно, дать себя обыскать с целью проверить, не вывозят ли граждане какие-то предметы, запрещенные к вывозу из Финской республики или, бери выше, вообще из Евросоюза конкретно в Россию.

Граждане, легкомысленно полагая, что ни оружия, ни наркотиков они из финки не везут, и поэтому бояться им нечего, предъявляли всё что можно к осмотру… и такие предметы таможенники у них находили, зачастую – прямо в их кошельках. Ими оказывались… купюры евро. Попросту говоря – их деньги. Говоря еще проще – валюта, та, которую они не успели или не сумели потратить за время турпоездки.

Ну и всё, кранты. Финские таможенники изымали родные им евро из кошельков или нычек граждан, предлагая им далее следовать на Родину налегке. Почему? А потому что купюры ЕС еще давно, с самого начала СВО, «запрещены к вывозу в Россию с территории ЕС». Т.е. – их изымали как контрабанду.

«Вот это поворот!» Не скрою, тут даже я оказался впечатлён. Лихо, ничего не скажешь. Как-то по жизни к подобным фокусам мы привыкли со стороны своего родного государства; но чтобы такое вот обувание происходило в цивилизованном мире… Четыре сбоку – ваших нет. Были ваши – стали наши!

Я-то, собственно, спокоен как удав: мой загранпаспорт истёк еще в 2021 году, все визы в нем – еще раньше, я за границу не собираюсь. Но за державу было бы обидно – если б она еще была в наличии. Слава богу, она успешно сама себя обнулила 24 февраля с.г., так что и обижаться не стоит.

Зато можно отнестись к происходящему объективно – как к интересной юридической закавыке. Что-то ведь подсказывает, интуитивно, что в описанном фортеле не всё чисто именно с юридической точки зрения. Ведь как это – изымать ДЕНЬГИ как контрабанду, т.е. – как товар?? У нас в Конституции записано: «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». Уверен, что это универсальная формулировка, идущая еще с римского права, и такая норма наверняка действует и в Европе.

Та же интуиция подсказывает, что изъятие денег у туристов – это вполне сознательный беспредел. Безусловно, ничуть не больший, чем само по себе развязывание полномасштабной войны посреди Европы – но все же беспредел. Каковы б ни были юридические и псевдоюридические обоснования таких мер, их смысл очевиден и прозрачен просто как слеза, и не надо быть знатоком права, чтобы расшифровать финский (и, видимо, общеевропейский) «месседж» всем нам: «РУССКИХ НЕ НАДА!» Никаких – ни хороших, ни плохих. Ни верхом на Хюндаях, ни верхом на танках.

Ситуация ведь получается безвыходная: российские карты в ЕС не работают, счета русским в ЕС не открывают, следовательно, чтобы что-то купить – надо ввозить с собой наличные евро, которые потом ни обратно обезналичить, ни вывезти назад НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Значит, надо строго рассчитывать перед поездкой некую сумму в наличных евро, которую потом надо будет непременно ПРОГУЛЯТЬ?!

Конечно, это откровенно дискриминационные и прямо грабительские меры. Лезть даже НА ТАКИХ условиях в Европу для россиян – это все равно как, если тебя спустили с лестницы через парадное, все равно пытаться залезть через окно. Просто унизительно. Не хотят – так не хотят.

Но обиды, еще раз повторю, нет. Не за кого обижаться. Можно только с любопытством смотреть, сколько еще помойных ведер наденут на голову моим дорогим соотечественникам – прежде чем они догадаются, что их статус в мире сильно и необратимо изменился.