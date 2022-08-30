Мнение: Ирак. Обострение

В Ираке гражданское противостояние быстрыми темпами трансформируется в гражданскую войну. Если вкратце — то правительственный кризис, инициированный сторонниками иракского шиитского политика Муктады ас-Садра, так и не был разрешен, а потому «…в полном соответствии с базисной теорией феодализма, — он яростно поглядел прямо в глаза дону Кондору, — это самое заурядное выступление горожан против баронства, — он перевел взгляд на дона Гуга, — вылилось в провокационную интригу Святого Ордена и привело к превращению Арканара в базу феодально-фашистской агрессии…»

В данном случае «в полном соответствии» полностью совпадает с тем, что сейчас происходит в Ираке.

Истоки происходящего нужно искать не в сегодняшнем дне, а в далеком 1990 году, когда Саддам Хусейн влез в Кувейт, получил по полной программе, уполз обратно, получил второй раз в 2003 году, после чего полностью разбалансированный Ирак стал одновременно полем гражданского внутреннего противостояния и территорией внешней экспансии.

Вначале шиитское большинство с упоением резало и истребляло суннитов, получив совершенно предсказуемо откат в виде ИГИЛ, который был совместными усилиями с оккупантами задавлен, а затем победители-шииты разделились на две враждебные фракции. Одна фракция — арабские националисты, вторая фракция — сторонники лозунга «Шииты всех стран, объединяйтесь». Вторая фракция прикрыла красивым лозунгом банальное обслуживание интересов Ирана, который фактически заместил США в роли оккупанта. Арабские националисты-шииты во главе с ас-Садром категорически против иранской оккупации. Разрешить это противоречие невозможно, и оно стало хроническим противостоянием. Которое периодически прорывается в виде ожесточенных вспышек насилия.

Кстати, именно в Ираке насилие — крайне опасный инструмент, так как выдающийся советский и российский востоковед Мирский в свое время охарактеризовал именно иракскую ментальность, как склонную к чрезвычайной жестокости даже по восточным меркам. Что, в общем-то, вполне объяснимо: Ирак — это благословенное Междуречье, тысячелетиями привлекавшее завоевателей, а потому никаких компромиссов борьба за этот райский уголок Ближнего Востока быть не могло. Любая борьба за него велась исключительно методами геноцида.

И теперь на иракской земле происходит то же самое — решается вопрос, кто останется жить на этой территории. Компромисса быть не может по определению. Либо Иран сумеет добить националистов, либо националисты вышвырнут Иран и вырежут до седьмого колена любого, кто провозглашает идеи единения с ним по конфессиональному признаку.

В отличие от прежних гражданских столкновений, сейчас в событиях в Багдаде внезапно принимает участие распущенная ранее «Армия Махди» – вооруженное формирование шиитов-националистов, подчиняющееся своему лидеру Муктаде ас-Садру. Армия Махди уже показала себя в 2004 году, подняв вооруженное восстание против оккупационного американского режима, которое с огромным трудом удалось подавить через договоренности с Садром. Второе восстание Армии Махди произошло в 2008 году, и его тоже удалось потушить, но уже силой и с еще большими жертвами и потерями. После чего Армия была формально распущена, но теперь возвращается снова.

Всё по делу: Ирак снова под оккупацией, но теперь оккупанты — иранский КСИР и обслуживающие его местные коллаборационисты. Поэтому решение прежнее: вооруженное восстание. Чем именно оно завершится, не скажет никто, но ни победа восстания, ни поражение исходной проблемы не решит. Так что в Ираке всё это теперь надолго.

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