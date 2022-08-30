Kонфликт на Украине истощает арсеналы США

Поставки американского вооружения Украине истощают запасы боеприпасов США до настолько низкого уровня, при котором опасно вступать в бой в случае любого возможного конфликта, передаёт The Wall Street Journal. При этом, несмотря на истощение запасов, Пентагон полагается только на существующие контракты на производство боеприпасов и не спешит подписывать новые.



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Конфликт на Украине истощил американские запасы целого ряда боеприпасов и заставил американских чиновников опасаться, что нехватка может поставить под угрозу боеготовность вооружённых сил, учитывая, что Пентагон не спешит пополнять арсенал, сообщает The Wall Street Journal.

За последние шесть месяцев США поставили Украине 16 американских реактивных систем Himars, тысячи орудий, беспилотников, ракет и другого оборудования. В оборонном ведомстве отмечают, что большая часть этого оборудования, включая боеприпасы, были выделены непосредственно из запасов США, что привело к их истощению.

Одним из наиболее серьёзных видов вооружений, которые США направили на Украину, являются гаубицы, которые стреляют боеприпасами 155-мм калибра, способными точно поражать цели на расстоянии десятков километров. По состоянию на 24 августа, согласно данным американских военных, Украина получила до 806 тыс. подобных снарядов.

При этом источник издания в Пентагоне сообщил, что в последние несколько недель уровень патронов 155-мм калибра на складах США стал «неприятно низким». По его словам, уровень не является критическим, но только потому, что США не участвуют в крупном военном конфликте. «Это не тот уровень, при котором мы хотели бы вступить в бой», — заявил представитель оборонного ведомства.

На прошлой неделе американские военные использовали гаубицы для нанесения ударов по группировкам в Сирии, которые пользуются поддержкой Ирана, и истощение боеприпасов 155-мм калибра стало вызывать всё большую озабоченность у военных, которые стремятся спланировать все возможные сценарии.

В Пентагоне заявили, что в настоящее время военные проводят «подробное исследование промышленной базы боеприпасов», чтобы определить, как поддержать Украину, защищая при этом «собственные потребности в снабжении». Там также отметили, что попросили конгресс выделить $500 миллионов в год на модернизацию заводов по производству боеприпасов. Однако они всё ещё полагаются исключительно на существующие контракты для увеличения производства боеприпасов, но не подписали новых контрактов, чтобы учесть более высокие объёмы, которые потребуются для пополнения запасов.

По словам источников WSJ, на прошлой неделе США предоставили Украине боеприпасы для гаубиц другого калибра, 105 мм, что отчасти является отражением обеспокоенности по поводу запасов боеприпасов калибра 155 мм.

На производство боеприпасов в США уходит от 13 до 18 месяцев с момента размещения заказов. Пополнение запасов более сложного оружия, такого как ракеты и беспилотники, может занять гораздо больше времени. Даже задержка длительностью в год представляет собой проблему, так как нехватка боеприпасов может возникнуть быстро, учитывая скорость их расходования в ходе конфликта.