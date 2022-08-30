Гингрич – у Байдена слабая внешняя политика, а Госдеп очень робок и не очень компетентен

Бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич в интервью Fox News заявил о слабости внешней политики администрации Байдена. Именно поэтому, по его словам, Америка уступает Китаю позиции во многих частях мира. Гингрич также отметил, что Госдепартамент США в настоящее время «очень робок и не очень компетентен».

Ньют, доброе утро!

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей конгресса США: Доброе утро! Как у вас дела?

Хорошо, хотя и немного озадачен. Капитан этого катера береговой охраны обратился к Соломоновым островам: мы бы хотели получить дипломатическое разрешение на заход в порт. Но ответ так и не пришёл. Почему Соломоновы острова притворились, словно говоря: мы вас не слышим?

НЬЮТ ГИНГРИЧ: Меня удивляет то, что они не сказали просто нет. Китайцы вкладывают огромные деньги в попытки создать альянс. Они подписали соглашение с Соломоновыми островами. Не забывайте, что в этом месте мы проводили битву за Гуадалканал — первое крупное сражение в Тихом океане во времена Второй мировой, ознаменовавшее наше возвращение. Но также они находятся на расстоянии всего 1200 миль от Австралии. Поэтому китайская военная база на Соломоновых островах рассматривалась бы как вполне реальная угроза. Отчасти поэтому мы воевали за них с Японией в 1942 году.

По-моему, вы наблюдаете слабость внешней политики Байдена в том смысле, что Америка — это слабая страна. Если вы небольшая, крошечная страна в южной части Тихого океана и к вам приходят китайцы с достаточно большой суммой денег и предлагают вам возможность играть на их стороне, а вы смотрите на американцев, которые выглядят всё слабее и слабее, то вы можете увидеть своего рода тренд. Это очень опасно. Я уверен, что китайцы после наших визитов на Тайвань из кожи вон лезли в попытках заполучить Соломоновы острова, чтобы, скажем так, осадить американцев.

Но ситуация серьёзна. Австралийцы относятся к этому очень, очень серьёзно, видя в этом прямую угрозу своей собственной безопасности. И нам следует отнестись к этому серьёзно, как к сигналу. Китай сейчас… Взгляните на карту. От Китая до Гуадалканала, где расположена столица (Соломоновых островов. — ИноТВ), огромное расстояние. И это говорит о том, как далеко они начали распространять своё влияние и, по сути, пытаются господствовать в западной части Тихого океана.

Именно так. И прямо сейчас мы можем видеть это на карте. Вы абсолютно правы: нам следует обратить внимание на то, что премьер-министр Соломоновых островов пару месяцев назад подписал с Китаем соглашение в сфере безопасности. Поэтому ясно, в каком направлении они двигаются.

НЬЮТ ГИНГРИЧ: Да, и тут следует задаться вопросом: если вы Соломоновы острова — кстати, здание их парламента было построено Соединёнными Штатами — если вы Соломоновы острова, то к югу от вас распложена Австралия, а США уже давно, с 1942 года, защищают вас, то против кого он подписывает это соглашение в сфере безопасности?

Именно так.

НЬЮТ ГИНГРИЧ: Вполне очевидно, что он его подписывает против Австралии и Соединённых Штатов. Сейчас у Соломоновых островов довольно шаткая политическая система, поэтому возможно, что этот человек вскоре покинет свой пост и что придёт кто-то новый, кто настроен более проамерикански и проавстралийски, но это серьёзный сигнал о том, что во многих частях мира мы уступаем позиции Китаю.

И обычно мы это не освещаем, если только не произойдёт что-нибудь, что отразится на американском судне. Однако наблюдается постепенное ослабление в Африке, постепенное ослабление на Ближнем Востоке, поскольку китайцы демонстрируют свою экономическую силу. И они вполне готовы платить огромные суммы денег, чтобы привлечь внимание людей. Между тем наш Госдепартамент очень робок и не очень компетентен. По-моему, это сигнал, что впереди нас ждёт реальный вызов.

В конце концов, полагаю, этот парень — капитан катера береговой охраны — просто отправился на дозаправку в другое место. Тем не менее Китай играет своими мускулами. Ньют, большое спасибо за то, что сегодня, в понедельник утром, поучаствовали в нашей программе.

НЬЮТ ГИНГРИЧ: Вам спасибо.

Дата публикации 29 августа 2022 года.