Перед 1 сентября губернатор Севастополя посетил Мелитополь
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Накануне начала учебного года губернатор Севастополя Михаил Развозжаев посетил запорожский Мелитополь.
“Сегодня мы провели день в Мелитополе. Проверили, как Севастополь помог городу-спонсору подготовиться к началу учебного года. Приоритетная работа – на последнем этапе, к 1 сентября школы будут готовы к приему детей”, – написал Развозжаев в своем Telegram-канале.
Севастополь отметил, что в городских школах учебники есть в достатке. Он также помог обеспечить литературой детские сады.
Смотреть комментарии → Комментариев нет