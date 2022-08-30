 

Перед 1 сентября губернатор Севастополя посетил Мелитополь

30.08.2022, 20:15, Разное
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Накануне начала учебного года губернатор Севастополя Михаил Развозжаев посетил запорожский Мелитополь.
“Сегодня мы провели день в Мелитополе. Проверили, как Севастополь помог городу-спонсору подготовиться к началу учебного года. Приоритетная работа – на последнем этапе, к 1 сентября школы будут готовы к приему детей”, – написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

Севастополь отметил, что в городских школах учебники есть в достатке. Он также помог обеспечить литературой детские сады.


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