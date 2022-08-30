Перед 1 сентября губернатор Севастополя посетил Мелитополь

Накануне начала учебного года губернатор Севастополя Михаил Развозжаев посетил запорожский Мелитополь.

“Сегодня мы провели день в Мелитополе. Проверили, как Севастополь помог городу-спонсору подготовиться к началу учебного года. Приоритетная работа – на последнем этапе, к 1 сентября школы будут готовы к приему детей”, – написал Развозжаев в своем Telegram-канале.

Севастополь отметил, что в городских школах учебники есть в достатке. Он также помог обеспечить литературой детские сады.