Россия готова помочь в переговорах между Арменией и Азербайджаном

По сообщению Министерства иностранных дел России, российская сторона продолжит оказывать техническое и консультативное содействие в ходе переговоров между делегациями Армении и Азербайджана по вопросу делимитации государственной границы между двумя странами.

В Москве состоялось заседание двусторонней комиссии по обсуждению делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы. Это было сделано в соответствии с соглашением между Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Паиняном и президентом РФ Владимиром Путиным от 26 ноября 2021 года. РФ оказала консультативную поддержку.

Министерство опубликовало в Интернете заявление, в котором говорится, что российская делегация выразила готовность оказать консультативную и техническую поддержку в переговорах между Арменией и Азербайджаном по вопросам делимитации и безопасности границы.

Согласно заявлению МИД России, время проведения встречи также будет согласовано по дипломатическим каналам.