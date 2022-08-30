 

Россия готова помочь в переговорах между Арменией и Азербайджаном

30.08.2022, 20:15, Разное
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По сообщению Министерства иностранных дел России, российская сторона продолжит оказывать техническое и консультативное содействие в ходе переговоров между делегациями Армении и Азербайджана по вопросу делимитации государственной границы между двумя странами.
В Москве состоялось заседание двусторонней комиссии по обсуждению делимитации и последующей демаркации азербайджано-армянской границы. Это было сделано в соответствии с соглашением между Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Паиняном и президентом РФ Владимиром Путиным от 26 ноября 2021 года. РФ оказала консультативную поддержку.

Министерство опубликовало в Интернете заявление, в котором говорится, что российская делегация выразила готовность оказать консультативную и техническую поддержку в переговорах между Арменией и Азербайджаном по вопросам делимитации и безопасности границы.

Согласно заявлению МИД России, время проведения встречи также будет согласовано по дипломатическим каналам.


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