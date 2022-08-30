Министр финансов Франции призывает быть готовыми к суровой зиме

По сообщению BFMTV, во вторник министр финансов и министр экономики Франции Брюно Ле Мэр призвал французские компании сократить потребление энергии и подготовиться к “особенно суровой зиме”.

“Мы должны подготовиться к зиме, которая будет особенно суровой. “Если у нас будут особые трудности этой зимой, мы должны найти способы распределения энергии, используемой предприятиями”, – заявил Ле Мэр на встрече с Medef.

Проведенный во вторник телевизионный опрос показал, что 58% французов считают возможным сократить потребление энергии. Только 38% сказали, что они используют меньше электроэнергии.

Министр подчеркнул, что каждый должен понимать важность сокращения потребления энергии в своих домах, транспорте, на предприятиях и в администрации.