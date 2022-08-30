Мнение: Нокиа и Эриксон уходят, Европа зарится на Норвегию, финны грабят россиян

1. Финская Нокиа и шведский Эриксон ещё весной обещали уйти из России, но что-то затянули и до сих пор остаются. Планы их ухода отложены как минимум до конца года (ссылка):



Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia окончательно уйдет из России. Агентство Reuters сообщило, что к концу года компания намерена свернуть большую часть российского бизнеса.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», — рассказал представитель компании. При этом официально присутствие Nokia в стране будет продолжаться пока «не будет завершено юридическое закрытие».

Ранее стало известно, что шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson до конца года закроет представительство в России и сократит всех сотрудников. В компании подтвердили, что в ближайшие месяцы по мере выполнения обязательств перед заказчиками будут сворачивать деятельность в России.

Со стороны может показаться, будто финны и шведы хоть и прогнулись под давлением своих властей, но всё ещё цепляются за шанс остаться. Зимой Европа будет мёрзнуть, и это может привести к существенным переменам в отношениях с Россией. Если к тому моменту компании полностью не уйдут, они ещё могут снова развернуться. Если же они хлопнут дверью окончательно, то с большой долей вероятности их попросту не пустят обратно.

2. Похоже, тема с энергетическим раскулачиванием Норвегии получила продолжение. Соседи ополчились на Норвегию, поскольку норвежцы не желают делиться дешёвой энергией во времена её жёсткого дефицита (ссылка):



Операторы электросетей Дании, Финляндии и Швеции раскритиковали план Норвегии по ограничению экспорта электроэнергии, обвинив Осло в намерении подорвать европейский энергорынок. Об этом сообщает Financial Times.

«Это будет первая страна в Европе, которая пойдет на подобное в сфере электричества. Это стало бы очень опасным и националистическим шагом. Это очень эгоистичное поведение», — заявил исполнительный директор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен.

По словам директора по рынку электроэнергии датской Energinet Йоханнеса Брууна, примеру Норвегии могут последовать и другие важные экспортеры электроэнергии. В подобных ситуациях любые меры, принимаемые на национальном уровне, представляют опасность.

3. Финны начали отбирать у россиян деньги на таможне (ссылка):

Финских таможенников уличили в том, что они предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на жителя Санкт-Петербурга Юрия.

Как пишет издание, изъятие валюты происходит под предлогом санкций Евросоюза (ЕС) — запрета на ввоз официальной валюты ЕС в Россию. Минимального порога или конкретной суммы для изъятия нет.

По словам Юрия, после прохождения паспортного контроля на финской границе к нему подошли таможенницы и спросили, есть ли у него наличные евро, попросили показать деньги. «Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: “Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию…”», — рассказал он. При этом ему показали выдержку из правил финской таможни, на основании которых у него изъяли евро, а также составили акт с указанием общей суммы и номинала купюр.