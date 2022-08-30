Ученые создали модифицированные нанотела для лечения болезни Паркинсона

Эксперты из Университета Джона Хопкинса разработали прототип нанотел, которые способны излечить болезнь Альцгеймера. Они подробно описали особенности новой технологии в журнале Nature Communications.

Нанотела способны проникать через мембрану клеток головного мозга, оказывать влияние на сгустки бета-амилоидных белков и прочие неправильные структуры. Эти соединения слипаются при высокой концентрации, что нарушает нормальную работу нервных клеток и вызывает различные нейродегенеративные патологии, включая болезнь Альцгеймера.

До недавнего момента нанотела, создаваемые вне клеток, не могли корректно выполнять свои функции внутри них, но разработка получила укрепленную структуру. Это позволило повысить стабильность антител и дало им возможность нормально выполнять поставленные задачи внутри мозга.