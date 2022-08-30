ДНК-робот размером с человеческую клетку измеряет силу в одну триллионную Ньютона

Научные сотрудники Университета Монпелье совместно со специалистами из Национального института здравоохранения представили общественности робота, который имеет размер один нанометр. Он поможет замерять механические силы на клеточном уровне.

Эксперты рассказали, что основан робот на эффекте ДНК-оригами. Эта технология позволяет создавать структуры по подготовленным шаблонам, а материалом, используемым для строительства, выступает сама молекула ДНК.

Особенность робота в том, что он измеряет силы в одну триллионную долю Ньютона. Это поможет детально исследовать механическую клеточную чувствительность. Именно на этом уровне начинают развиваться многие опасные патологии.