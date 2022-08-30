Beauty Snacking (косметический перекус): эффективная тенденция по уходу за собой для получения идеального цвета лица

Последние два года в нашей жизни доминировала безжалостная пандемия. Чтобы сохранить свое здоровье, мы оставались дома, неустанно работая, сидя за письменным столом, на диване и даже в постели. Но со временем монотонность повседневной жизни стала привычной, разделение между работой и жизнью стало нереальным. И тут индустрия красоты пришла на помощь, подарив всем женщинам новаторскую концепцию ухода за собой.

Что такое Beauty Snacking, или «перекус красоты»

Термин «перекусы красоты» определяется, как использование «быстрых» бьюти-процедур, никак не связанных с едой. Они просты в использовании и оставляют минимум беспорядка. По сути, это помогает женщинам использовать рутину себе во благо, когда можно сидеть за столом или на диване и попутно ухаживать за собой.

Несмотря на то, что во время карантина у дам было больше времени, чтобы заняться уходом за кожей, сидение дома лишало их вдохновения и мотивации. Беря пример с быстрых закусок, которые едят на ходу, визажисты создали новую концепцию Beauty Snacking. По сути, это микромомент красоты, процедуры, которые можно выполнять в течение дня, подарив себе легкий отдых и расслабление.

Вернулись в офис? Не проблема!

Но что происходит теперь, когда все возвращаются к офисной жизни? Такой переход не означает, «перекусы красоты» нужно оставить дома. Учитывая, насколько легкими и супербыстрыми могут быть процедуры по уходу за кожей, нет никаких причин, по которым вы все еще не можете побаловать себя.

Вот простые способы присоединиться к клубу борьбы со стрессом, клубу любительниц Beauty Snacking, если вы хотите уделять максимальное внимание уходу за собой. Если вы каждое утро спешите на работу в офис, вы все равно можете делать перерывы на уход за собой. Вот самые простые составляющие концепции Beauty Snacking.

Уход за губами и тканевые маски

Ваши губы потрескались? Нанесите на них быстрый самодельный скраб из коричневой сахарной пудры и оливкового масла. Аккуратно вотрите средство и добавьте влаги, чтобы смягчить губы с помощью бальзама.

У вас запланирована важная встреча или зимняя сухость действует на вашу кожу? Иногда все, что вам нужно сделать, – это расслабиться. Наденьте влажную тканевую маску и возьмите в руки нефритовый валик. Он поможет вашей коже снять стресс и расслабит мышцы лица. После этой процедуры ваша увлажненная кожа обретет здоровое сияние.

Очищающее средство для кожи

Специальный очищающий спрей обладает увлажняющими, антимикробными и противовоспалительными свойствами, что делает его идеальным для использования на склонной к акне или поврежденной коже. Он содержит хлорноватистую кислоту (HOCI), которая вырабатывается нашими лейкоцитами, укрепляющими иммунитет. Она используется организмом для атаки и очистки от инфекций, бактерий и всего, что организм не распознает.

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Ледяные шарики

Нахождение дома также означает, что вы можете использовать бытовую технику, такую как холодильник и морозильник, в течение дня. Охлаждающие ледяные шарики можно заготовить дома самостоятельно, они предназначены для снятия покраснения и раздражения, уменьшают отечность, воспаление и появление расширенных пор.

Инструменты для охлаждающего массажа лица отлично подходят для ухода за собой или для тех, кто страдает от раздражения глаз при сенной лихорадке. Лучше всего хранить шарики льда в холодильнике, но вы также можете положить их в морозильную камеру для максимального эффекта. Их можно использовать поверх макияжа в течение дня, что делает их идеальным способом оживить уставшее лицо в перерывах между рабочими видеозвонками.

Крем для рук

Ваши руки не должны быть такими шероховатыми и сухими, как камень, блестящий под ярким солнцем. Ваша кожа может принять это сияние, но без грубого ощущения. Используйте крем, чтобы увлажнить руки и помочь им хорошо выглядеть и приятно пахнуть. Это может легко улучшить здоровье вашей кожи и сделать ее мягкой, поскольку ваши дезинфицирующие средства для рук, как правило, способствуют пересохшей текстуре.

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Отшелушивающие подушечки для пилинга

Пилинг— отличный способ удалить омертвевшие клетки кожи и грязь из пор, чтобы избежать закупорки и последующего появления прыщей. После очистки ваши питательные средства для кожи попадут именно туда, для чего они предназначены, а не останутся на верхнем слое.

Сочетая мощную формулу тройной кислоты (гликолевой, молочной и салициловой), отшелушивающие подушечки невероятно популярны среди специалистов по уходу за кожей и дерматологов. Они позволяют выполнять безопасный и высокоэффективный химический пилинг, не выходя из собственного дома. Они просты в использовании и делают кожу гладкой и яркой.

Спреи для лица и маски для век

Взрыв увлажнения в сочетании с успокаивающими ароматами. Что может быть лучше, чем это, чтобы побаловать свою уставшую кожу лица? Это особенно удобно, когда ваше лицо ищет свежести сразу после пробуждения. Выберите что-нибудь, что поможет вашей коже выглядеть упругой, упругой и сияющей.

От всего этого синего света и переутомления ваши глаза устают, в поле зрения появляются темные круги, а веки тяжелеют. Дайте себе время, чтобы отдохнуть и остыть. Что может быть лучше, чем маски под глаза, чтобы сотворить чудо и вернуть им былую свежесть? Процедура займет несколько минут, а чувствовать вы себя будете, как после салона красоты.

Ароматерапевтические диффузоры или свечи

Все мы знаем силу эфирных масел и то, насколько эффективно они могут действовать в снятии стресса с напряженных мышц, кожи и корней волос. Сделайте этот перерыв обязательным и зажгите ароматическую свечу или просто добавьте несколько капель эфирного масла в диффузор. Помогите себе вдохнуть в себя положительную энергию, набраться сил и заодно позаботиться о своей коже. Тенденция Beauty Snacking поможет вам в этом.