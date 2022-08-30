Розовые локоны – для холодного тона, фиолетовые – для теплого оливкового: как по оттенку кожи подобрать краску для волос (включая нетрадиционные цвета)

Довольно часто бывает так, что после окрашивания волос результат получался совершенно не таким, как того хотелось бы и желаемый оттенок не подходил к внешности.

Чтобы этого не произошло, нужно учитывать цветотип своей внешности. Помимо основного выбора светлого, коричневого, красного или черного цвета, есть множество различных подтонов и оттенков волос, именно поэтому, зачастую бывает сложно сделать правильный выбор.

Если же нравятся довольно оригинальные и необычные цвета, то выбор становится еще сложнее. Оттенок прядей может кардинально повлиять на нашу внешность и сделать тон кожи более ярким или тусклым. Вот несколько советов по выбору краски для волос, чтобы выглядеть просто превосходно.

Определить тон кожи

Прежде чем сделать это, нужно убедиться в том, что используется естественное освещение, так как искусственный свет может изменить внешний вид кожных покровов.

Чтобы определить максимально быстро тон своей кожи, нужно просто перевернуть ладонь вверх и посмотреть на вены на руке на запястье. Если вены имеют синий или фиолетовый оттенок, то это значит, что подтон холодный.

Если вены имеют зеленоватый оттенок, то это значит, что подтон теплый. Если же невозможно определить цвет вен, так как они мнут выглядеть как голубыми, так и зеленоватыми, то это значит, что тон кожи нейтральный.

Пепельный блонд

Пепельный блонд, в том числе такие тона как лед, платина, серебро и шампань отлично смотрятся на девушках с холодным подтипом кожи с красноватым оттенком. Это позволит сделать внешность более яркой и придать образу определенную изюминку.

Легкий голубой тон этих светлых цветов нейтрализует румянец кожи. При выборе такого цвета волос нужно использовать фиолетовый шампунь и кондиционер, чтобы не появлялась желтизна. Также нужно часто корректировать оттенок прядей, чтобы цвет остался ярким и насыщенным.

Теплый блонд

Если светлая кожа с холодным подтоном и голубым оттенком, то стоит выбрать более светлый блонд. Хорошо смотрятся карамельные, золотистые, медовые, янтарные пряди.

Медовый или карамельный блонд является хорошим выбором для обладательниц оливковой кожи с нейтральным тоном или темных кожных покровов. Это позволит придать внешности некоторую мягкость и теплоту.

Если подтон кожи теплый, то стоит избегать теплого блонда, так как чрезмерное желтого может сделать внешний вид довольно болезненным. Стоит периодически использовать тонер, чтобы цвет волос не стал медным. Так как этот цвет довольно приглушенный, то его не нужно слишком часто корректировать.

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Холодный коричневый

Прохладные коричневые оттенки, в частности, такие как мокко, каштановый, темный шоколад и темно-каштановый отлично подходят всем тем девушкам, у которых кожа с теплым подтоном.

Если кожные покровы имеют желтоватый тон, то можно выбрать для себя холодный коричневый цвет, чтобы несколько осветлить лицо. Такой цвет смотрится максимально естественно и пользуется большой популярностью.

Теплый коричневый

Хорошо смотрятся такие оттенки как медовый, золотисто-коричневый, янтарный, корица, красное дерево на девушках с теплым подтоном кожи.

Эти тона помогают добавить внешности определенную мягкость и притягательность. Можно дополнить окрашивание более светлыми бликами, чтобы выбранный оттенок выглядел более интересно.

Холодный красный

Прохладные красные оттенки, в том числе бордовый, каштановый и красный хорошо будут смотреться на девушках с прохладным подтоном с красноватым оттенком.

Это позволит сделать кожные покровы более яркими, а не красноватыми. Красные теплые тона сделают лицо болезненным или зеленоватым. Это довольно яркий и насыщенный цвет, поэтому, его нужно использовать максимально осторожно.

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Теплый красный

Если оттенок кожи нейтральный, то этот цвет идеально подойдет для окрашивания волос. Стоит выбрать свой любимый клубничный тон, янтарный, медный или приглушенный цвет ржавчины.

Обязательно нужно приобрести шампунь, предназначенный для окрашенных волос. Также нужно постараться избегать слишком частого мытья головы, чтобы сохранить насыщенный цвет как можно дольше между окрашиваниями.

Холодный черный

Холодные черные цвета волос, такие как лакрица, эспрессо, иссиня-черный или яркий черный будут просто отлично смотреться на обладательницах теплого подтона кожи.

Если кожные покровы светлые или оливковые, то холодный черный придаст внешности фарфоровый, практически кукольный вид.

Теплый черный

Теплые черные оттенки, в частности, такие как темный мокко, какао или коричнево-черный подойдут для холодного подтона кожи.

Это поможет придать внешности некоторую теплоту.

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Оригинальные цвета

Независимо от того, какой именно подтон кожи, можно выбрать для себя практически любой оттенок радуги, чтобы выглядеть просто великолепно. Однако, при этом важно учитывать несколько правил.

Более теплые тона, такие как оранжевый, розовый и желтый лучше всего будут смотреться на коже с холодным подтоном. Это позволит придать внешности некоторую мягкость, нежность и притягательность. Прохладные цвета, такие как фиолетовый и синий хорошо будут смотреться на девушках с теплым подтоном, в частности на оливковой коже.

Если кожа теплого подтона, то стоит выбрать более темные и насыщенные цвета, а не пастельные тона.

Стоит помнить о том, что такие нетрадиционные оттенки довольно быстро выцветают из-за процесса осветления перед нанесением выбранного оттенка краски. Именно поэтому, для ухода за волосами нужно использовать специальные средства.