 

В САО Москвы на первых этажах домов по программе реновации работают 75 сервисов и магазинов

30.08.2022, 19:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первые этажи новостроек, как правило, занимают коммерческие объекты: кофейни, пекарни, магазины, салоны красоты, аптеки и тому подобное. Все самое необходимое можно найти, просто выйдя из подъезда. Это действительно удобно, и с этим согласны бывшие жители старых пятиэтажек, которые переезжают в новые дома, построенные по программе реновации.

Так, в Северном административном округе (САО) Москвы на сегодняшний день работают 75 коммерческих предприятий, которые располагаются в 23 новостройках, возведенных по программе реновации. Это и пункты выдачи онлайн-заказов, и кофейни, и пекарни, и продуктовые магазины, а также аптеки и салоны красоты.

В некоторых домах работают центры информирования по переселению, в которых профильные специалисты консультируют москвичей и помогают им в оформлении необходимых для переезда документов.

Больше всего коммерческих объектов САО находится в
Бескудниковском районе, в котором первая новостройка по реновации была построена около четырех лет назад.

Напомним, программа реновации была утверждена летом 2017 года. Столь масштабный проект предполагает переселение миллиона москвичей в современные квартиры с улучшенной отделкой. Будет расселено 5 175 старых пятиэтажек. Для реализации программы реновации подобрано 556 стартовых площадок.

Говоря о развитии Бескудниковского района, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” открыты станции метро “Селигерская” и “Верхние Лихоборы” и Московского центрального кольца “Окружная”, благоустроены парк имени Святослава Федорова, пешеходная зона бескудниковского бульвара и порядка 120 дворов.

Помимо этого, здесь проложена улица Святослава Федорова, отремонтирована школа искусств имени И. С. Баха, заменены три остановочных павильона и построено несколько детских садов. Бескудниковский район будет развиваться и дальше.

Ранее сообщалось о том, что в САО Москвы освободили три площадки для строительства новостроек по программе реновации. В тех домах смогут поселиться порядка 2,5 тысячи человек. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.12.21 / Мнение: Кеннеди как Байден

17.03.22 / Ученые предупреждают — выхлопные газы могут вызывать аутоиммунные заболевания

22.05.21 / 5 причин, из-за которых российские женщины после 50 лет выглядят как бабушки

21.06.21 / Как нарисовать одинаковые стрелки с помощью пластиковой карточки: косметические лайфхаки

23.11.21 / Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений

22.02.22 / Психолог назвал идеальные подарки для мужчины в преддверии 23 февраля

05.01.22 / Для слежки за гражданами пенсионерам предоставят бесплатные планшеты

19.08.22 / Ангельский бежевый: шесть неотразимых нарядов для блондинок, которые эффектно подчеркивают цвет волос

08.07.22 / Освежат образ, а укладывать их легко: несколько модных многослойных стрижек с челкой для средней длины

07.10.20 / Что «сбежало из секретной подземной базы» в Антарктиде?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика