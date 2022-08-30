В САО Москвы на первых этажах домов по программе реновации работают 75 сервисов и магазинов

Первые этажи новостроек, как правило, занимают коммерческие объекты: кофейни, пекарни, магазины, салоны красоты, аптеки и тому подобное. Все самое необходимое можно найти, просто выйдя из подъезда. Это действительно удобно, и с этим согласны бывшие жители старых пятиэтажек, которые переезжают в новые дома, построенные по программе реновации.

Так, в Северном административном округе (САО) Москвы на сегодняшний день работают 75 коммерческих предприятий, которые располагаются в 23 новостройках, возведенных по программе реновации. Это и пункты выдачи онлайн-заказов, и кофейни, и пекарни, и продуктовые магазины, а также аптеки и салоны красоты.

В некоторых домах работают центры информирования по переселению, в которых профильные специалисты консультируют москвичей и помогают им в оформлении необходимых для переезда документов.

Больше всего коммерческих объектов САО находится в

Бескудниковском районе, в котором первая новостройка по реновации была построена около четырех лет назад.

Напомним, программа реновации была утверждена летом 2017 года. Столь масштабный проект предполагает переселение миллиона москвичей в современные квартиры с улучшенной отделкой. Будет расселено 5 175 старых пятиэтажек. Для реализации программы реновации подобрано 556 стартовых площадок.

Говоря о развитии Бескудниковского района, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” открыты станции метро “Селигерская” и “Верхние Лихоборы” и Московского центрального кольца “Окружная”, благоустроены парк имени Святослава Федорова, пешеходная зона бескудниковского бульвара и порядка 120 дворов.

Помимо этого, здесь проложена улица Святослава Федорова, отремонтирована школа искусств имени И. С. Баха, заменены три остановочных павильона и построено несколько детских садов. Бескудниковский район будет развиваться и дальше.

Ранее сообщалось о том, что в САО Москвы освободили три площадки для строительства новостроек по программе реновации. В тех домах смогут поселиться порядка 2,5 тысячи человек. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.