Мнение: Романтик на большой дороге



Дмитрий Стешин

“Дорога на Москву забита, как МКАД в час пик, на заправках, как в метро в 17.00 на Кольцевой – самолеты то не ходят на юга. Война идет. И жирненькие отдыхающие, ехали с великами, со шляпными коробками и собачонками, со сдобненькими мадамами, едва прикрытыми. Жрали хот-доги на заправках, запивали омерзительным кофе, кормили свои дорогие машины. Они еще не понимали, что это последнее, уже полумирное лето. И мне показалось, что они сдадут три Донбасса если кто-то даст этим гражданам выбор и возможность разменять свой скотский “отдых” в южных резервациях на наши эфемерные “кровь, земля, честь”. Вот даже не поморщатся. В этом и сокрыта великая несправедливость происходящего на Юго-Востоке бывшей Украины”.

Дмитрий Стешин, так называемый “военкор” “Комсомолки” (то есть даже не солдат, а просто пропагандист), изливает желчь в своем телеграм-канале в адрес обычных отдыхающих обывателей, которым совершенно чужды его “военные” переживания и страдания – и этим навел меня на мысль: а ведь наверняка этот назойливый снобизм “мы тут за вас, свиней, воевали, пока вы там по своим геленджикам задницы грели” будет в основных массах населения ПОСЛЕ войны встречаться даже с еще большим неуважением и неприязнью, чем это было в аналогичных случаях – в адрес “ветеранов” Афгана и Чечни.

Потому что – по крайней мере пока, ДО объявления столь желанной военкорами и Гиркиным мобилизации – между “украинцами”, с одной стороны, и “афганцами” с “чеченцами” с другой – есть большая разница. К ветеранам Афгана и Чечни в народе все ж было какое-никакое сочувствие: они воспринимались как подневольные люди, которых помимо их воли бросили в пекло, воевать на чужую (Кавказ тоже воспринимается как чужой) землю с какими-то непонятными абреками черт его знает за что. То есть их ЖАЛЕЛИ.

А будут ли жалеть, условно говоря, “украинцев”? Ведь ПОКА они там все – добровольно. САМИ пошли. Опять-таки – и афганцы, и “чеченцы” воевали в 80-х и 90-х, по большому счету, исключительно “за спасибо” от своей горячо любимой Родины (и в этом тоже был большой потенциал сочувствия к ним со стороны масс – особенно в адрес тех, кто был ранен или стал инвалидом).

Переоценивать величину этого самого сочувствия, конечно, ни в коем случае не стоит – об эмпатии в нашем обществе я целую книгу написал; но все ж – что-то такое имело место, пусть в следовых количествах. Однако “украинцы” воюют добровольно и за деньги – причем очень немалые по российским меркам. Могут ли они вообще рассчитывать на жалость??

Думаю, наоборот: барьер взаимного непонимания и даже презрения будет от этого только выше. И более того: когда к мирному народонаселению полезет вот такой Стешин со своими “кровь, земля, честь” – он об этот барьер себе весь лоб разобьет. Наемников нигде не любят, а пафосные наемники, лопающиеся от самодовольства – это вообще караул.

Проблема всех этих стешиных проста, хоть он и не понимает ее упор. Как ни странно – она в том, что у него и ему подобных нет никаких оснований для пафоса: банально НЕЧЕМ гордиться.

“Кровь” – нам радоваться, что Стешин и его друзья проливают много крови? Крови людей, которые говорят с нами на одном языке и имеют с нами общих предков? Данунафиг.

“Земля”? Какая земля? Стешины за землю льют кровь?! Да побойся бога, Стешин, у нас этой земли… Уж чего-чего, а ЗЕМЛИ – больше, чем у кого бы то ни было на земшаре. Куда ж тебе еще?!

“Честь”?? Не смеши, Стешин. Страна в 145 млн. напала на страну в 40 млн. – это что, честно? Это честный бой, Стешин? Страна, которая оттащила к себе все танки, пушки и боезапас, оставшийся от СССР и Варшавского договора, теперь их без счета бросает против одной маленькой страны – это честно, Стешин?

Дурь это всё. Дурь и скотство. Жирные обыватели, уехавшие со своими мадамами в Геленджик – в сто раз честнее стешина. Они хотя бы не говорят, что убивать других людей за деньги – это хорошо.