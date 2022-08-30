Скандалы: Отлетались

Отечественная аэронавигационная служба осталась без денег, диспетчеры массово уходят

Госкорпорацию по организации воздушного движения (ГК ОрВД, находится в ведении Росавиации) лихорадит. Ее уже покинули более 600 сотрудников, среди которых авиадиспетчеры. Сегодня всему огромному коллективу предстоит принять важное решение. Речь идет об угрозе увольнения нескольких сотен человек. 29 августа все филиалы госкорпорации, которая отвечает в России за аэронавигационное обслуживание авиакомпаний и всю аэронавигационную инфраструктуру, получили предупредительное письмо за подписью и.о. генерального директора ГК ОрВД Владимира Гульченко: выручка корпорации не покрывает расходы.

“Существует риск возникновения ситуации с невыплатой заработной платы в конце сентября”, — сообщается в документе (имеется в распоряжении «НИ»). Но это еще не самая плохая новость. Высококвалифицированных сотрудников службы вынуждают увольняться и голосовать за сокращение заработной платы.

Помимо депеши от г-на Гульченко в филиалы госкорпорации (а их в стране — 19) было направлено предложение: во вторник, 30 августа, провести анкетирование среди сотрудников. Специалистам, на которых держится вся авиация, предложили сегодня проголосовать за один из двух вариантов: с 1 октября провести индексацию заработной платы на 0,5% и не сокращать персонал. Либо проиндексировать фонд оплаты труда на 5%, но тогда в каждом из филиалов будут уволены десятки сотрудников. И сотни — если брать всю корпорацию.

Чтобы понять смысл происходящего, стоит напомнить, что еще недавно ГК ОрВД была одной из самых финансово стабильных российских компаний. По данным отчета корпорации, в доковидный 2019 год выручка ГК ОрВД превысила 116 млрд рублей. В 2020 году, когда из-за пандемии значительно сократилась сетка полетов, выручка рухнула до 64 млрд рублей. Год ГК ОрВД закончила с убытками на уровне 28 млрд рублей. В 2021 году ситуация чуть улучшилась — выручка 80,9 млрд рублей, чистый убыток — более 17 млрд рублей. 80% доходов корпорации (аэронавигационные сборы) зависели от частоты полетов иностранных авиакомпаний, все остальное “приносили” российские авиаторы.

В отчете компании указано, что на конец 2021 года в штате ГК ОрВД числилось 29,6 тыс человек. Ежемесячный фонд оплаты труда (без социальных выплат) превышает 4 млрд рублей. Соответственно, ежегодно на оплату труда уходит около 50 млрд рублей.

Как пояснил “Новым Известиям” председатель Забайкальской первичной профсоюзной организации ФПАД России, диспетчер Восточно-Сибирского филиала ГК ОрВД Василий Занданов, в “сытые” годы (до пандемии коронавируса) профсоюз смог добиться заключения коллективного договора, согласно которому индексация заработной платы сотрудников должна проводиться два раза в год: 1 апреля и 1 октября.

“Сначала нас еще Моисеенко (Игорь Моисеенко экс-глава корпорации — прим. ред.) попросил потерпеть с индексацией зарплат, ссылаясь на тяжелое финансовое положение. Потом нас начали отправлять в простой, то есть люди уже теряют в зарплате. Сейчас вынуждают голосовать за индексацию на 0,5%, вместо 8% — на уровне инфляции.Письмо о невыплате зарплаты в сентябре — это элемент шантажа, чтобы мы согласились хотя бы на минимальную индексацию. Если ее вообще не проводить, то это обернется коллективным трудовым спором и судебным разбирательством. А так получается — люди сами проголосовали за такой минимум”, — пояснил Василий Занданов.

Ранее лидер профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев публично заявлял, что для авиадиспетчеров, инженеров и техников ввели так называемый договор простоя. “Работники получают две трети заработной платы. Ввели неполный режим рабочего времени: неполная рабочая неделя либо неполный день для прочего персонала. Работники потеряли 20%. Ситуация, естественно, довела до того, что они стали увольняться”, — заявлял Ковалев.

По его оценкам, за последнее время из госкорпорации уволились 640 человек. Их них более 200 человек — это непосредственно авиадиспетчеры, в том числе пенсионного возраста. Старожилам отрасли было проще согласиться уйти с “золотыми парашютами” (12 окладов), чем ждать краха компании.

В январе 2022 года, напомним, топ-менеджмент госкорпорации принял решение сократить 800 сотрудников — в первую очередь из числа административно-управленческого аппарата.

Как пояснил Василий Занданов, управленцы уже начали попадать под сокращение. “Когда были огромные доходы, административно-управленческий штат был сильно раздут. Руководители подразделений брали на работу в основном своих родственников. Так было по всей корпорации. Сейчас от них начали избавляться. К примеру, административно-управленческий персонал Восточной Сибири — это порядка 450 человек. Под увольнение попали 150. А следом при такой политике пойдут и высококлассные специалисты”, — добавил Занданов.

Но если уход офисных работников никто даже не заметит, то массовый отток квалифицированных кадров может стать серьезной проблемой для всей авиационной отрасли страны.

А денег у КГ ОрВД действительно нет. “На начало 2022 года у корпорации еще оставался запас прочности — порядка 13,5 млрд рублей. В январе и феврале, когда авиатрафик оживился, денег на зарплату хватало. А с марта — уже нет. Те 13 млрд, которые были на начало года, “съедены”. На начало августа осталось порядка 5 млрд рублей. Это только на зарплату, но кроме этого еще нужно покрывать эксплуатационные расходы — более 6 млрд рублей в месяц”, — уточнил Василий Занданов.

Основатель международной сети экспертов AIM Group Андрей Патраков считает, что сложности госкорпорации “вписываются” в общую ситуацию: у отрасли много проблем, решением которых никто десятилетиями не занимался. А сейчас нужны экстренные меры, чтобы хотя бы сохранить кадры.

“Одно дело сокращать персонал, который занимается не основной деятельностью, другое дело — вынуждать уходить опытных специалистов. Если трафик будет восстанавливаться, то как их заменить? Это же не McDonalds, в котором можно сменить вывеску и за неделю набрать персонал. Здесь уходят годы, чтобы аттестовать такого специалиста. Если не будет аэронавигации, то полеты прекратятся еще до того момента, когда у российских авиакомпаний начнутся проблемы с ремонтом, содержанием и каннибализацией иностранных самолетов. Без аэронавигации самолеты просто не вылетят”, — комментирует Андрей Патраков.

Эксперт RTCA и EUROCAE Андрей Яблоков надеется, что госкорпорация продержится на плаву за счет субсидии из федерального бюджета. “Минтранс согласовал субсидию, чтобы поддержать КГ ОрВД в эти нелегкие времена, когда и границы закрыты, и трафик сократился и соответственно сборы. И если до пандемии это была одна из самых богатых корпораций, то события последних нескольких лет на данную структуру сильно повлияли”, — прокомментировал Андрей Яблоков.

Как ожидается, в сентябре госкорпорация получит субсидию 13,9 млрд рублей. Этого хватит, чтобы продержаться несколько месяцев, выплачивать зарплату и снизить градус социального напряжения в корпорации. На 2023 год правительство также готово субсидировать КГ ОрВД в сумме порядка 10 млрд рублей. С учетом нынешних потребностей компании и текущего положения дел такая сумма — копейки.

В пресс-службе ГК ОрВД на запрос “НИ” пока не ответили.

Обновлено в 14:15. Из пресс-службы госкорпорации поступил ответ следующего содержания: «На Ваш запрос информируем, что ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» осуществляет выплату заработной платы работникам Предприятия в полном объеме в соответствии с установленными требованиями трудового законодательства Российской Федерации. Остальные вопросы запроса не комментируем».

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”