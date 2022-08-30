Мнение: Обстрелы Запорожской АЭС
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Наглядная инфографика о обстрелам Запорожской АЭС и обстреливаемым объектам. Пока что самое опасное что было, это прилет в здание для хранение ядерного топлива. Радиационный фон пока в норме, но обстрелы продолжились и сегодня. По реакторным блокам пока непосредствено не прилетало. Миссия МАГАТЭ должна прибыть на ЗАЭС в ближайшие дни.
Стоит также отметить, что таблетки с йодом и антирад-костюмы начали завозить на Украину еще в середине весны.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет