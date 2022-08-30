 

Врачи из США выяснили, как пожилые люди могут бороться с ишемией нижних конечностей

30.08.2022, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Научные сотрудники Северо-Западного университета в Чикаго рассказали, что быстрая ходьба на пределе возможностей помогает бороться с усталостью, болью и ишемией нижних конечностей.

Специалисты провели исследование и опубликовали его результаты в журнале Journal of the American Heart Association. Оказалось, что быстрая ходьба до усталости и боли помогает снизить эти симптомы в обычной жизни и защитить от заболеваний периферических артерий ног.

Примерно треть всех пожилых людей сталкиваются с заболеваниями сосудов ног, что приводит к их ишемии и ощущениям усталости, холода в конечностях. Эксперименты показали, что ходьба быстрым шагом даже с болью способствует нормализации состояния пациентов и увеличивает скорость их передвижения вне занятий физической активностью.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11.20 / Командование Королевского флота создало подразделение по поиску российских шпионских устройств и аппаратуры возле ключевой базы атомных подводных лодок Великобритании

18.03.21 / Скандалы: Руки по локоть в Крыму

26.01.21 / Как пройти в искусство: задавайте себе вопросы

16.01.21 / Первыми на Марс полетят кроты?

18.02.21 / Скандалы: Мошенничество в особо кукольном размере

13.06.21 / Чиновникам разрешат использовать мат при общении с гражданами

21.07.21 / Скандалы: Госсектору – все, остальным — закон

06.12.21 / Мнение: Время дебилов?

02.09.20 / Синдзо Абэ подал резюме в один из московских суши-баров

25.05.22 / WION – Индия остаётся единственной из участников QUAD, кто не ввёл санкции против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика