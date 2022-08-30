Врачи из США выяснили, как пожилые люди могут бороться с ишемией нижних конечностей

Научные сотрудники Северо-Западного университета в Чикаго рассказали, что быстрая ходьба на пределе возможностей помогает бороться с усталостью, болью и ишемией нижних конечностей.

Специалисты провели исследование и опубликовали его результаты в журнале Journal of the American Heart Association. Оказалось, что быстрая ходьба до усталости и боли помогает снизить эти симптомы в обычной жизни и защитить от заболеваний периферических артерий ног.

Примерно треть всех пожилых людей сталкиваются с заболеваниями сосудов ног, что приводит к их ишемии и ощущениям усталости, холода в конечностях. Эксперименты показали, что ходьба быстрым шагом даже с болью способствует нормализации состояния пациентов и увеличивает скорость их передвижения вне занятий физической активностью.