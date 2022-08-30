 

Российские зоологи первыми раскрыли особенности питания древней пещерной гиены

30.08.2022, 18:45, Разное
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Специалисты из РФ одними из первых решили изучить особенности питания древних гиен, которых еще называют пещерными. Они детально проанализировали окаменелые останки животных, обитавших на землях от Британии до восточного побережья Тихого океана порядка 11,7 тысяч лет назад.

В процессе исследования изучили останки видов Crocuta spelaea и C. ultima ussurica. Был применен метод анализа износа эмали зубов, а полученные данные сравнили с аналогичными параметрами 10 животных, живущих ныне.

Выяснилось, что рацион древних пещерных гиен ничем не отличается от питания современных животных. Они любили рептилий, птиц, мелких млекопитающих, употребляли падаль.


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