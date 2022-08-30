 

Между станциями “ЗИЛ” и “Крымская” Троицкой линии метро начали прокладывать тоннель

30.08.2022, 18:24, Разное
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Количество жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы становится все больше с каждым годом, именно поэтому важно как можно скорее построить новую линию метро, ведущую в Новую Москву. Первый участок, включающий в себя 11 станций, от “ЗИЛа” до “Коммунарки” могут запустить уже в 2024 году.

На центральном участке новой ветки (“Новаторская” – “ЗИЛ”) работают четыре тоннелепроходческих щита, два из которых соединяют будущие станции “Вавиловская” и “Академическая”, и еще два – строят оба перегонных тоннеля от “Вавиловской” до “Новаторской”. Пятый щит “Александра”, работающий на данном участке, начал прокладывать тоннель, протяженностью почти 1,7 километра, между будущими станциями “ЗИЛ” и “Крымская”.

“Александра” пройдет под руслом Москвы-реки, тоннелями действующего участка Серпуховско-Тимирязевской линии метро, железнодорожными путями Павелецкого направления железной дороги и соединительной веткой с Московским центральным кольцом (МЦК). Щит будет работать на глубине от 6,5 до 28 метров.

Как только станция “ЗИЛ” откроется, с нее можно будет пересесть на одноименную платформу МЦК, а потом и на Бирюлевскую линию. Станции объединит вестибюль. “ЗИЛ” Троицкой линии появится недалеко от улицы Лисицкого – на территории бывшей промзоны.

Длина Троицкой линии составит примерно 40 километров. Ветка пройдет через Южный, Юго-Западный округа Москвы, а также ТиНАО, соединит МЦК с городским округом Троицк. Возле строящихся станций проживают порядка миллиона человек, работаю и участка еще несколько сотен тысяч.

Кстати, на сайте “Активный гражданин” началось голосование, в рамках которого москвичи выберут название станции метро, которая откроется в составе Солнцевской линии – рядом с аэропортом Внуково. Всего три варианта: “Аэропорт Внуково”, “Внуково” и “Туполевская”.

Также стартовало голосование, на котором необходимо выбрать название конечной станции Троицкой линии метро. В этом случае два варианта: “Троицк” и “Наукоград” (“Наукоградская”). Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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