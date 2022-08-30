Скандалы: «Озовела» Андрея Малахова

Как известный телеведущий Малахов зарабатывает госзаказами на малой родине

Телеведущий Андрей Малахов в 2021 году приобрёл в Апатитах (Мурманская область), где он родился, санаторий «Изовела». «Октагон» заметил, что объект впервые за несколько лет показывает хорошие финансовые результаты, и это связано с ростом объёма госзаказов, равно как телекарьера ведущего связана с государственными каналами. Порой по итогам тендеров цена госконтрактов, полученных компанией Малахова, не падает, а, напротив, повышается.

Официально 24 августа Малахов вместе со своим помощником Алексеем Минделем стал совладельцем санатория в Заполярье – ООО «Санаторно-гостиничный комплекс “Изовела”». Шоумену принадлежит 51 процент юрлица, Минделю (он также владеет модной школой танцев GallaDance в Москве) – 39 процентов, директору Ольге Харитоновой – 10 процентов. Местные СМИ сообщали , что по факту Малахов управлял «Изовелой» с октября 2021 года через агентство «Кристалл» (78 процентов этой организации принадлежат матери телеведущего Людмиле Малаховой, 22 процента – Алексею Минделю).

В 2021 году – с Малаховым за кулисами – «Изовела» получила госконтракты на сумму 55,3 млн рублей и за счёт этого достигла рекордной для себя выручки в размере 70,9 млн рублей.

В текущем году санаторий получил от различных региональных бюджетных структур более 20 млн рублей.

Основные заказчики компании – мэрия города, а также министерство труда и социального развития Мурманской области: в «Изовеле» проходят диспансеризацию госслужащие, лечатся россияне, признанные жертвами политических репрессий, а также пострадавшие в результате несчастных случаев на производстве. Помимо этого, с организацией регулярно заключает контракты на проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров АО «Апатитыэнерго».

Отметим, что в отдельных случаях стартовая цена госконтрактов, которые получала «Изовела», не снижалась по итогам конкурсной процедуры, а, наоборот, росла. Такая ситуация произошла на днях с заказом на 11,65 млн рублей от регионального министерства труда и соцразвития на отдых местных пенсионеров – жертв политических репрессий: его стоимость повысилась на 10 процентов – до 12,8 млн рублей. Цена аналогичного заказа от 2021 года выросла на 8 процентов – до 14,2 млн рублей. Нередко на участие в тендерах либо не подаётся конкурирующих заявок, либо подаётся одна анонимная заявка, следует из данных базы «Контур.Фокус».

Побеждать в тендерах «Изовеле», возможно, помогают связи в Апатитах – например, Людмила Малахова работала заведующей местным детсадом. И вообще, в Мурманской области отлично знают своего земляка, поскольку Андрей Малахов пытался участвовать в жизни региона. В 2020 году сообщалось , что он купил для Апатитов маски и кислородные концентраторы примерно на 200 тыс. рублей.

Малахов родился в Апатитах в 1972 году, позже перебрался в Москву, где стал популярным ведущим. На Первом канале работал в 1992–2017 годах, затем перешёл на «Россию 1» с передачами «Привет, Андрей!», «Танцы со звёздами», «Песни от всей души», «Малахов». В 2021-м шоумен поменял столичную прописку на апатитскую. Вскоре совместно с Алексеем Минделем он открыл в городе с почти 60-тысячным населением центр современного искусства «Сияние». Фактически центр заработал в 2020 году, а в 2021-м переместился на базу санатория-профилактория. Компания активно сотрудничает с фондом «Виктория – искусство быть современным», основанным председателем правления «Новатэка», крупнейшим акционером холдинга «Сибур» Леонидом Михельсоном, и музеем современного искусства «Гараж» (создан в 2008 году Дарьей Жуковой и Романом Абрамовичем).

Финансовые показатели улучшились и у упомянутого ООО «Кристалл», которое занимается арендой и управлением недвижимостью в Апатитах. В 2021 году при выручке 2 млн рублей чистая прибыль предприятия составила 12 млн рублей. Фирмой управляет Ольга Харитонова, по совместительству владелец и директор компании «Изовела-Плюс». Она специализируется на организации питания в санатории-профилактории. Выручка юрлица составила 82,7 млн рублей, чистая прибыль – 15,5 млн рублей. В 2019 и 2020 годах «Кристалл» и «Изовела-Плюс» участвовали в многочисленных судебных разбирательствах, касающихся обязательств по договорам аренды. Поток исков иссяк после назначения Харитоновой на должность директора малаховской фирмы «Кристалл».

Александр Колесников, Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”