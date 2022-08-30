 

Жительница Запорожской области нашла на своём огороде редиску массой 10 кг

30.08.2022, 17:33, Разное
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Сельскохозяйственная выставка в селе Калининское Запорожской области Украины удивила жителей и гостей региона небывалыми по своим размерам и формам овощами и другими продуктами.

Звездой выставки стал редис массой 10,33 кг, который вырастила на своём огороде местная жительница.

Несмотря на продолжающиеся обстрелы реакторов Запорожской АЭС, местные жители не отказались от проведения фестиваля. В этом году приглашённые эксперты книги рекордов Гиннеса зарегистрировали небывалое количество рекордов: самое большое яблоко, самая большая картофелина, самый длинный огурец, наибольшее количество двухголовых цыплят и не только.

Но наибольшее удивление вызвал редис, который нашла на своём огороде 55-летняя Олеся П. По словам женщины, она осматривала свои грядки вечером 26 августа, и никакого гигантского редиса там не было. Однако ночью начался обстрел АЭС, и женщина не выходила из дома до рассвета, а наутро обнаружила огромный корнеплод. Он имеет форму неправильного эллипсоида и слегка светится в темноте. После выставки женщина намерена пожертвовать свой «царь-редис» благотворительному фонду.

– Выкапывать редис пришлось, позвав на помощь соседей, – рассказала женщина. – Он очень глубоко ушёл корнями в землю и отбивался от наших лопат ложноножками. Тестя соседа даже повезли в травмпункт со сломанным пальцем и ожогами от кислоты. Но мы всё же его откопали и получили все главные награды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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