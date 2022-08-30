 

Муцениеце о жизни с Прилучным: “Мне не нравится красивая картинка. Она оказалась адом”

30.08.2022, 17:30, Разное
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После расставания с Агатой, Агату видели исполняющей главную партию в “Мажоре” в труппе Мирославы Карпович. Хотя она не была его девушкой, “папин ребенок” был близким другом ее отца, и, по слухам, они пытались пожениться. Прилучный начал встречаться с Зепюром Брутяном весной после того, как их отношения резко прекратились. Позже стало известно, что Прилучный сделал предложение брюнетке всего через три дня общения. Свадьба состоялась в конце августа.
Естественно, всех интересует, что думает Агата Муцениеце о своем бывшем муже. Актриса не говорит об этом прямо, но намекает – в браке и в жизни Павла.

Эти слова часто используются для описания отношений между Агатой, Прилучным. Даже несмотря на скандалы, актриса всегда строила идеальную семью и старалась показать всем, что Павел – отличный папа. Затем актер якобы поднимал на нее руки и употреблял алкогольные напитки, чтобы получить кайф. Некоторые считают, что Агата так относится к Зепюру, так как он регулярно публикует счастливые фотографии с Павлом.


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