 

Станцию “Владыкино” открыли для входа и выхода пассажиров

30.08.2022, 17:00, Разное
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“Станция “Владыкино” открыта для входа и выхода пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется штатно”, – сообщается в телеграм-канале Дептранса.

“Владыкино” временно закрыли для входа и выхода по требованию полиции. Поезда проезжали станцию без остановки.

На время закрытия станции в пресс-службе Дептранса попросили жителей столицы пользоваться МЦК и наземным транспортом.


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