Дмитрий Доев: Мосты формируют инфраструктурный каркас страны и повышают транспортную доступность территорий

Доев Дмитрий — глава инвестиционного холдинга Группа “ВИС” — рассказал о реализации значимых для России проектов по улучшению транспортного сообщения. Строительство только одного моста в Якутии позволит ежегодно экономить миллиарды рублей на “северном завозе”.

Переправы стратегического значения

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры имеет огромное значение для российской экономики. Сегодня финансирование этого направления составляет существенную часть бюджетных расходов. Только на реализацию мероприятий госпрограммы “Развитие транспортной системы” за три года (2021-2023) направят порядка 3,4 млрд рублей.

Такие масштабные денежные вливания позволяют возводить уникальные инфраструктурные объекты по всей стране — даже в условиях Крайнего Севера.

Первый в Якутии

Мост через реку Лена в Республике Саха уже претендует на звание “инфраструктурной достопримечательности” России. Это первый подобный объект, возводимый в зоне вечной мерзлоты, отмечает Дмитрий Доев.

В настоящее время около 80% населения Якутии не обеспечены круглогодичным транспортным сообщением. Речь идет о населенных пунктах, расположенных по левому берегу Лены (включая столицу региона). В этой части республики живут порядка 600 тысяч человек. Летом с одного берега на другой ходит водный транспорт. Зимой организуют зимники и ледовые переправы. В межсезонье, которое длится примерно полтора месяца, центр республики полностью отрезан от ее восточной части: Лена мелеет. В среднем 152 дня в году в Якутск можно добраться только авиационным транспортом.

“То, что творится сегодня на паромной переправе летом и на ледовой переправе зимой, не может считаться нормальным для нашей страны. Люди стоят в многокилометровых пробках, подвергают свои жизни опасности”, — рассказывают местные жители.

Впервые о необходимости строительства мостового перехода в Якутии заговорили в 1980-е годы. Почти три десятка лет работы откладывали «до лучших времен». По словам Доева Дмитрия, сдвинуть ситуацию с мертвой точки удалось в 2019 году. Тогда президент Владимир Путин поставил на письме главы республики Айсена Николаева о необходимости строительства Ленского моста резолюцию: “Ситуация созрела для реализации”. В январе 2020-го был определен концессионер проекта. Им стал консорциум Группы “ВИС” и ГК “Ростех”.

Уникальный вантовый мост через Лену будет построен в крайне сложных климатических условиях. Подобной практики раньше не было ни в современном российском, ни в советском, ни в зарубежном мостостроении. Модель концессии предполагает финансирование из нескольких источников — федерального и регионального бюджетов, а также частные инвестиции Группы.

“Сегодняшние расходы из бюджета кратно окупятся в будущем. Только на “северном завозе” можно будет экономить порядка 4 млрд рублей ежегодно, не говоря о дополнительных поступлениях в бюджет, которые даст новая инфраструктура”, — заявляет Дмитрий Доев.

В числе ожидаемых социально-экономических эффектов для региона от реализации проекта:

ВРП республики будет расти на 3% в год;

уровень бедности населения снизится на 1,3%;

потребительские товары и услуги станут дешевле на 10%;

объемы региональных грузоперевозок увеличатся до 6 млн тонн, пассажиропоток — до 8 млн человек в год;

приток инвестиций в несырьевые проекты составит не менее 200 млрд рублей.

Четвертый в Новосибирске

Мостовой переход, возводимый сегодня в одном из крупнейших городов Западной Сибири, — один из самых масштабных транспортных объектов в стране, отмечает Доев. Скоростная магистраль шириной в шесть полос с многоуровневыми развязками, тоннелями и надземными пешеходными переходами позволит обеспечить непрерывность транспортных потоков. Она открывает выходы сразу на три трассы федерального значения — “Сибирь”, “Байкал”, “Чуйский тракт”.

Объект готов уже более чем наполовину. В строительстве задействованы свыше тысячи специалистов и 158 единиц техники. По словам Доева Дмитрия, несмотря на экономические и логистические трудности, возникшие из-за санкций, Группа “ВИС” смогла обеспечить бесперебойную работу: возведение моста не прерывалось.

“Именно такие проекты сегодня имеют особое значение. Они укрепляют инфраструктурный каркас страны, снимают ограничения для развития территорий, повышают транспортную доступность для людей. Это одна из крупнейших концессий и строек Сибири”, — заявил Доев Дмитрий Витальевич.

Через залив

Еще один крупный проект стратегического значения реализуется в самом западном регионе страны. Группа “ВИС” выступает концессионером строительства мостовой переправы через Калининградский залив, которая соединит микрорайон Космодемьянского с поселком Шоссейный. Общая протяженность возводимой инфраструктуры, включая сам мост и подъезды к нему, превышает восемь километров.

Как отмечает Доев, с запуском в эксплуатацию нового мостового перехода повысится транспортная доступность российских морских портов на Балтике: время перемещения между ними сократится на четверть. Также это позволит вывести транзитный трафик за пределы Калининграда, улучшить сообщение между курортными городами и поселками.

От Волги до Урала

В стадии возведения (различными подрядчиками) сегодня находится еще несколько мостовых переходов в ряде регионов России. В их числе:

мост через Волгу и обход Тольятти (он станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай);

переправа через реку Уфимку на восточном выезде из Уфы;

мостовой переход через реку Чусовая в Пермском крае.

Существенная часть этих объектов возводится в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве. Такой формат позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты без значительных единовременных бюджетных затрат.

Дмитрий Доев: биография (для справки)

Доев Дмитрий Витальевич — российский топ-менеджер, входит в число лучших отечественных управленцев по версии издания “Генеральный директор”. С 2021 года является руководителем головной компании холдинга Группа “ВИС”.

Высшее инженерное образование получил в Ленинградском политехническом институте им. Калинина в 1989 году. Несколько лет Доев работал преподавателем в этом же вузе.

Доев ранее уже был в топ-менеджменте Группы: в начале 2000-х годов он возглавлял производственную компанию, которая сейчас является строительным дивизионом холдинга.

Также Доев в течение 15 лет занимал руководящие должности в структурах Газпрома. Покинул госкомпанию в 2019-м.