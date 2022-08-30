Скандалы: Продать и убежать…

На Рублевке владельцы распродают огромное количество особняков, вилл, дворцов и прочей недвижимости

По сообщениям риелторов, на продажу в Москве и ее окрестностях выставлено рекордное количество элитной недвижимости. К примеру, на Рублевке распродают огромное количество особняков, вилл, дворцов и прочей недвижимости. Что это значит – для рынка недвижимости и для экономики России? Телеграм-каналы сообщают, что на продажу только в элитных поселках на Рублевском шоссе выставлено 4 тысячи лотов почти на 2 трлн рублей. Это больше половины бюджета Москвы. Самые дешевые предложения стартуют от 150 млн рублей. Сообщается, что многие владельцы недвижимости уже покинули Россию и избавляются от имущества.

«Ты можешь размахивать каким угодно флагом, но если пытаешься монетизировать средства, вложенные в недвижимость, – значит, знаешь, что этот актив очень скоро станет неликвидным. Подозревают, что эта элита что-то знает. Ведь распродажа имущества – чисто рыночный индикатор», — рассуждает блогер Виталий Дробышев.

Политолог Сергей Марков в свою очередь говорит о том, что российская элита пребывает после гибели Дарьи Дугиной в шоке и «трясется за собственную безопасность». Далее он пишет о том, что «США и Великобритания руками своих украинских прокси ведут ограниченную террористическую войну против России».

«На продажу сейчас выставлена элитная недвижимость не только на Рублевке. Рынок недвижимости переполнен предложениями во всех сегментах – от девятиэтажек на Щелковском шоссе до особняков на Новой Риге и Рублевке. На языке риелторов сейчас «навес предложений» — это когда преобладает количество предложений, которые не реализуются. Люди снижают цены, но недвижимость все равно остается не проданной. Если сделка происходят, деньги зачастую выводят за рубеж. То есть что происходит? Раньше человек продавал, например, дворец на Рублевке за 100 миллионов и инвестировал эти 100 миллионов в бизнес. В грузоперевозки, в строительство, в ресторанный бизнес, все равно куда. Он создавал рабочие места, деньги работали на российское государство. А сейчас большинство выводит средства за рубеж, и они приносят доход западным банкам и западной экономике», — заявила «НИ» генеральный директор агентства недвижимости «Маяк» Юлия Битузе.

По сообщению Banki.ru, в июне 2022 года россияне вывели из страны рекордный как минимум за четыре года объем валюты. Сумма средств, размещенных россиянами на счетах и депозитах в зарубежных банках, достигла 266,1 млрд рублей, или, при среднем курсе 57,2 рубля за доллар, почти 4,7 млрд долларов.

Причина продажи недвижимости на любых условиях, даже с убытком для собственника на первый взгляд кажется странным фактом. Однако, риелтор Юлия Битузе, которая оформляет такие сделки, считает иначе: «В основном те, кто сейчас торопятся перевести деньги от продажи недвижимости в валюту, ждут непопулярных перемен после выборов губернаторов и глав административных центров субъектов России в сентябре этого года, а также новых запретов. Но у каждого, разумеется, свои причины, часто личные».

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые Известия”