Энергетики пообещали скорое возобновление электроснабжения в Херсоне

Электроснабжение в Херсоне планируется восстановить за несколько часов, сейчас проводится переключение отремонтированных линий, сообщили энергетики регионе.

«Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует свет, это вызвано тем, что специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Процедура займет не более двух – трех часов, и вскоре появится электроэнергия по всей Херсонской области», – цитирует сообщение энергетиков РИА «Новости».

В понедельник сообщалось, что на подстанции в Херсонской области произошла авария, в регионе временно прекратили подачу электричества.

На прошлой неделе Херсон дважды оказался обесточен, также было отключено водоснабжение. В субботу сообщалось, что электроснабжение восстановили.

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