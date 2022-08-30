Энергетики пообещали скорое возобновление электроснабжения в Херсоне
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Электроснабжение в Херсоне планируется восстановить за несколько часов, сейчас проводится переключение отремонтированных линий, сообщили энергетики регионе.
«Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует свет, это вызвано тем, что специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» проводят переподключение ранее отремонтированных электросетей к общей сети подачи электроэнергии. Процедура займет не более двух – трех часов, и вскоре появится электроэнергия по всей Херсонской области», – цитирует сообщение энергетиков РИА «Новости».
В понедельник сообщалось, что на подстанции в Херсонской области произошла авария, в регионе временно прекратили подачу электричества.
На прошлой неделе Херсон дважды оказался обесточен, также было отключено водоснабжение. В субботу сообщалось, что электроснабжение восстановили.
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