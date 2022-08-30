 

В «Газпром нефть» заявили о готовности к эмбарго ЕС на поставку нефти по морю

30.08.2022, 16:27, Новости дня
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«Газпром нефть» готова к введению в декабре эмбарго на поставку по морю российской нефти в Европу, будет работать в новых условиях, сообщил глава компании Александр Дюков.

«Да, решение принято. Мы к этому решению готовы, будем работать в новых изменившихся обстоятельствах», – цитирует ТАСС Дюкова.

При этом он не стал комментировать, изменится ли добыча и экспорт компании после того, как решение ЕС вступит в силу.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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