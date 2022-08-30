 

Компания «Молдовагаз» погасила долг перед Газпромом за текущие поставки

30.08.2022, 16:27, Новости дня
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Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед «Газпромом», сообщил председатель правления предприятия Вадим Чебан.

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО Газпром в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа 2022 года. Это 16,74 млн долларов, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце», – написал в своем  Telegram-канале Чебан, информирует ТАСС. По его словам, это стало возможным благодаря вмешательству правительства республики, которое закупило у предприятия в резерв 10 млн кубометров газа.

Ранее сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.

Напомним, жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.

Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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