 

Названы условия получения званий «народных артистов» Агутиным и Варум

30.08.2022, 16:09, Разное
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Продюсер Леонид Дзюник назвал условия получения Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум званий «народных артистов» Российской Федерации. В последнее время в отечественной музыкальной тусовке можно услышать подобные рассуждения.
Леонид Агутин и Анжелика Варум вот уже многие годы не только вместе, но и оба работают в музыкальной сфере. Несмотря на большой стаж на эстраде России, а также большое количество хитов, они до сих пор удостоены только званий «заслуженных артистов». В это же время многие их коллеги с меньшим послужным списком и меньшей популярностью уже получили звание «народных».

Продюсер Леонид Дзюник объяснил ситуацию со статусом одной из самых известных пар российского шоу-бизнеса. Для получения того или иного звания или награды нужно не только инициатива сверху, но и ходатайство со стороны коллег по профессиональному цеху. Сами же Варум и Агутин, уверен деятель шоу-бизнеса, не могут попросить себе новые награды.

Решение о присвоении званий принимается специальной комиссией на основании обращения к ней. Для этого кто-то должен «замолвить слово» за артистов, однако, видимо, таких друзей пока у супругов нет. Шлягеры и Анжелики Варум и Леонида Агутина знают многие поклонники еще с 1990-х годов. Можно ли считать их за это народными, продюсер судить не берется. Сам он считает достойными звания «народных» таких артистов, как Людмила Зыкина, Клавдия Шульженко или Леонид Утёсов.


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