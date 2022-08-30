 

NASA отправит на Марс еще два вертолета класса Ingenuity

30.08.2022, 16:00, Разное
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Специалисты NASA заявили, что агентство рассматривает планы о запуске на Марс еще двух вертолетов Ingenuity вместе со своим новым аппаратом, который должен взять пробы грунта с Красной планеты и транспортировать их на Землю. На данный момент образцы пород с Марса собирает аппарат Perseverance.

Заявление о планах запуска еще двух вертолетов сделали после успеха предыдущих миссий Ingenuity. Сейчас аппарат, который находится на поверхности Марса, перестает работать корректно. Причина в отказе некоторых модулей и отсутствии возможности генерировать электроэнергию.

Перед отключением аппарат сделал даже больше, чем от него требовалось. Самое главное, что Ingenuity доказал – использование вертолетов на Марсе является не фантастикой. За время работы совершено 29 полетов, а изначально планировалось запустить устройство всего пять раз.


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