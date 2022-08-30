Памфилова допустила исключение КПРФ из электронного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова допустила, что комиссия пойдёт навстречу Коммунистической партии, которая выступает против электронного голосования. Её ведомство готово исключить КПРФ из системы – в этом случае проголосовать за партию можно будет только классическим способом.

По словам Памфиловой, это не скажется на результатах коммунистов, поскольку их избиратели предпочитают голосовать «по старинке».

«Если коммунисты выступают против системы дистанционного электронного голосования, мы пойдём им навстречу и их партия не будет включена в электронный список на голосование. Опыт прошлых выборов показал, что в электронном голосовании с большим отрывом побеждает «Единая Россия». Это говорит о чём? О том, что избиратели КПРФ предпочитают голосовать по старинке, на бумаге», – пояснила она.

Памфилова не исключает, что для удобства избирателей в электронной версии бюллетеня для голосования останутся только три партии: ЛДПР, «Единая Россия» и «Новые люди». На вопрос о том, не нарушаются ли при этом права граждан, Элла Александровна ответила, что возможность проголосовать за партии «эсэров» и КПРФ никуда не денется, если избиратель не поленится сходить на участок. К тому же, подчеркнула она, голосование будет длиться три дня.

«Как видите, мы не стоим на месте. Мы стараемся сделать процесс волеизъявления граждан максимально удобным и прозрачным», – заключила она.

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