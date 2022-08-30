 

Памфилова допустила исключение КПРФ из электронного голосования

30.08.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Председатель ЦИК Элла Памфилова допустила, что комиссия пойдёт навстречу Коммунистической партии, которая выступает против электронного голосования. Её ведомство готово исключить КПРФ из системы – в этом случае проголосовать за партию можно будет только классическим способом.

По словам Памфиловой, это не скажется на результатах коммунистов, поскольку их избиратели предпочитают голосовать «по старинке».

«Если коммунисты выступают против системы дистанционного электронного голосования, мы пойдём им навстречу и их партия не будет включена в электронный список на голосование. Опыт прошлых выборов показал, что в электронном голосовании с большим отрывом побеждает «Единая Россия». Это говорит о чём? О том, что избиратели КПРФ предпочитают голосовать по старинке, на бумаге», – пояснила она.

Памфилова не исключает, что для удобства избирателей в электронной версии бюллетеня для голосования останутся только три партии: ЛДПР, «Единая Россия» и «Новые люди». На вопрос о том, не нарушаются ли при этом права граждан, Элла Александровна ответила, что возможность проголосовать за партии «эсэров» и КПРФ никуда не денется, если избиратель не поленится сходить на участок. К тому же, подчеркнула она, голосование будет длиться три дня.

«Как видите, мы не стоим на месте. Мы стараемся сделать процесс волеизъявления граждан максимально удобным и прозрачным», – заключила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10.20 / Загадочный саркофаг… Это весточка из Атлантиды?

19.02.22 / Названы ранние признаки диабета второго типа

16.02.22 / Их носят все модные блогеры: лучшие омолаживающие аксессуары для женщин за 50 (и от чего лучше отказаться)

26.03.22 / “Останавливаю поток новостей и использую технику дыхания”: Айза Долматова поделилась несколькими способами снятия стресса и внутреннего напряжения

30.07.22 / «Самая непродуманная и контрпродуктивная политика в новейшей истории» — обозреватель Guardian о санкциях против России

19.06.22 / Мнение: Солнце на спицах, синева над головой

17.04.22 / N-TV – возможная победа Ле Пен на выборах станет испытанием для французско-немецких отношений

06.06.22 / Неуверенность в себе мешает жить: как справиться с психологическими зажимами

03.08.22 / Вокруг света: горячие источники Тихого океана обнаружили на глубине 2,5 км

11.06.22 / К чему снится мужчина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика