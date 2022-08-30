 

«Bыклянчите, одолжите, украдите» – британцев призвали пуститься во все тяжкие, но не обращаться в государственные больницы

30.08.2022, 14:48, Разное
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Сотрудница отделения неотложной помощи с многолетним стажем раскритиковала Национальную службу здравоохранения Великобритании. Она посоветовала соотечественникам в случае крайней необходимости идти на преступление, но ни в коем случае не пользоваться услугами государственных медучреждений, которые, на её взгляд, находятся в «катастрофическом состоянии», передаёт The Independent.


AP

В крайнем случае британцам следует пойти на преступление, чтобы найти деньги на частные клиники, но ни в коем случае не пользоваться услугами государственных больниц. С таким утверждением выступила сотрудница Национальной службы здравоохранения (NHS) с 25-летним стажем, пишет The Independent.

«С точки зрения безопасности мой отдел загружен сверх своих возможностей. То же самое верно почти для каждого отделения неотложной помощи в Великобритании практически в любой момент времени», — предупредила доктор, которая опубликовала свою статью в сети под псевдонимом Эмма Джонс.

По словам женщины, она ежедневно видит доказательства того, что вся Национальная служба здравоохранения страны «находится на грани катастрофы». Её наблюдения подтверждает официальная статистика, согласно которой из-за коллапса неотложной помощи в Англии каждую неделю умирает порядка 500 человек, отмечает издание.

На взгляд Джонс, с учётом того давления, которое служба испытывала летом, осенью её ждёт «Армагеддон». «Даже будучи старшим сотрудником и ярым сторонником NHS, я даю вам следующий совет: забудьте о ней. Выклянчите, одолжите или украдите, чтобы вместо этого обратиться в частную клинику», — призвала она.

По её мнению, десятилетия жёсткой экономии разрушили «все структуры», поддерживающие службу здравоохранения. Машины скорой помощи не отправляют на срочные вызовы, потому что затем они вынуждены долгое время стоять под окнами больниц, в которых банально не хватает коек.

Ожидание скорой, если она всё-таки отреагирует на вызов, может длиться часами. На прошлой неделе один пациент прождал медиков 40 часов, а ещё один 87-летний мужчина пролежал 15 часов на голой земле под дождём до приезда специалистов, обращает внимание The Independent.

Джонс отметила, что переполненность отделений неотложной помощи приводит к гибели людей из-за задержек, ошибок, упущений и дублирования функций. Она объяснила творящийся беспорядок «некомпетентностью, пренебрежением и недостаточным финансированием», а также игнорированием врачей, которые предупреждают о том, что из-за сбоя системы погибает бесчисленное количество людей, заключает издание.


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