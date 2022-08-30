Венгрия разрешила строительство пятого реактора на АЭС “Пакш-2

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешение на строительство пятого реактора на атомной электростанции “Пакш-2” и шесть разрешений на строительство “ядерного острова”.

Сийярто заявил, что Государственное управление по атомной энергии выдало разрешение на строительство здания пятого реактора и шесть разрешений на так называемый “ядерный остров”. Это сообщение также было распространено в социальных сетях.

На прошлой неделе в документе, опубликованном управлением на своем сайте, указывалось, что Венгерское управление по атомной энергии выдало разрешение на строительство пятого и шестого блоков на атомной электростанции “Пакш II”. Лицензия действительна в течение десяти лет с момента ее выдачи.

АЭС “Пакш” – единственная АЭС в Венгрии. Она расположена в 100 км от Будапешта и в пяти километрах от города Пакш. На ней функционируют четыре энергоблока, оснащенные реакторами ВВЭР-440. После запланированного ввода в эксплуатацию еще двух энергоблоков АЭС “Пакш” доля электроэнергии в Венгрии увеличится почти вдвое. Венгерское руководство неоднократно подчеркивало, что атомная энергетика является для Венгрии одним из вариантов обеспечения энергетической безопасности.

В конце 2014 года РФ и Венгрия подписали документы о строительстве новых энергоблоков № 5, а также № 5 и № 6 АЭС “Пакш” с реакторными установками на базе российского проекта ВВЭР-1200. Эта конструкция отвечает всем стандартам безопасности и надежности. Сообщалось, что РФ предложила Венгрии кредит в размере до 10 миллиардов евро в форме государственного займа. Общая стоимость проекта составит 12,5 триллионов евро.