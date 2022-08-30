 

Эксперт рассказал об опасности взлома соседями Wi-Fi-роутера

30.08.2022, 14:45, Разное
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Российский эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский пояснил об опасностях, к которым может привести взлом соседями Wi-Fi –роутера. По его мнению, это может привести не только к снижению скорости интернета, но и к уголовной ответственности.
Использование беспроводной сети для пользования Сетью очень удобно для подключения сразу нескольких гаджетов и свободного перемещения владельца по квартире. При этом к Wi-Fi-роутеру можно подключиться и извне, подобрав или взломав пароль устройства. Такая ситуация может привести к уменьшению скорости загрузки сайов, работы приложений и другим подобным ситуациям. Однако, по утверждению эксперта Раевского, проблемы в таком случае могут оказаться намного большими, и привести к привлечению к ответственности.

Что же до главных опасностей такой ситуации, то, пользуясь чужими IP-адресами, кто-либо может распространять неправомерную информацию, фейки, запрещенный контент. Не исключено в подобном случае и использование чужого подключения к интернету для проведения мошеннических операций. Полиция в первую очередь привлечет владельца точки подключения. А дальше уже придется доказывать свою непричастность к незаконной деятельности.

В первую очередь, специалист по безопасности дал ряд советов, как определить, подключился ли кто-либо из соседей к роутеру. Это делается посредством переподключения владельца к собственной Сети Wi-Fi в качестве администратора. Тогда он сможет увидеть, есть ли дополнительные пользователи у его интернет-роутера. Поэтому большое значение экперты придают надежной защите связи. Для этого необходимо подобрать хороший пароль с использованием качественных алгоритмов шифрования. Пароль максимальной сложности, а также периодическая его смена поможет защититься от несанкционированного подключения соседями или кем-либо еще.


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