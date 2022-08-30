 

Ученые из Японии выяснили, чем социальные кошки отличаются от одиночек

30.08.2022, 14:39, Разное
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Группа экспертов из Университета Азабу в Канагаве выяснила, что существует связь между составом микробиома кишечника и социальным поведением кошек, живущих в группах.

Подробно результаты своих исследований специалисты опубликовали в журнале PLOS One. Почти все коты являются одиночками и живут сами по себе, но домашним питомцам приходится соседствовать, что формирует механизмы взаимодействия и способности уживаться в коллективе.

Выяснилось, что коты с увеличенным кортизолом и тестостероном редко контактируют с другими, а повышенный уровень мужского полового гормона заставляет хвостатых чаще пытаться сбежать из дома или приюта. Снижение показатели гормонов делали животных склонными к общению, а чем больше они взаимодействовали, тем более схожим был их микробиом.


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