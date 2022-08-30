Такого креатива еще не было: самые необычные тенденции джинсовых нарядов на осень-2022

Джинсовая одежда на протяжении длительного времени не выходит из моды. Деним также остается актуальным и в 2022 году, и он точно еще долго не утратит своей актуальности.

Есть множество отличных вариантов такой одежды, которая просто превосходно подойдет для осени. Можно выбрать для себя джинсовые брюки кюлоты и сочетать их вместе с уютным джемпером или бомбер с юбкой миди.

Вот несколько советов относительно того, как добавить деним в свой гардероб этой осенью.

Учитывать особенность фигуры

Стройным и миниатюрным девушкам можно смело выбирать наряд оверсайз и сочетать такие вещи между собой. Это поможет сделать образ милым, нежным и довольно трогательным.

Девушкам с пышными формами, наоборот, стоит выбирать для себя приталенный верх, а также подчеркивать талию при помощи ремня. Это позволит сделать фигуру визуально более стройной.

Экспериментировать

Можно не бояться и смело экспериментировать этой осенью. Отлично будут смотреться разрезы в неожиданных местах, дополнительные рукава, полная асимметрия.

Чтобы не перегружать создаваемый образ, стоит носить качественные джинсы вместе с базовыми предметами гардероба и избегать многослойности.

Тем же, кто не готов к серьезным экспериментам, можно выбрать бомбер с дырками на плечах или же джинсы с небольшими разрезами внизу штанин.

Стиль пэчворк

Юбки, джинсы и другие изделия из денима, выполненные в стиле пэчворк, станут основным трендом осени 2022 года. Если же не хочется слишком сильно экспериментировать со своим образом, то можно выбрать просто лаконичное изделие двух цветов.

Для более гармоничного и сбалансированного внешнего вида можно дополнить все это одеждой, которая будет по цвету близка к выбранному дениму. Это не только довольно интересный тренд, но и хорошая возможность выглядеть стройнее.

Более темные вставки по бокам помогают визуально вытянуть силуэт.

Различные комбинации

Деним с ног до головы является одним из основных трендов современного уличного стиля.

Самый простой способ применения этого тренда на практике – джинсовая рубашка, заправленная в джинсы или юбку из денима. Для перфекционистов можно выбрать сумку и обувь из того же материала, что и весь комплект.

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Чтобы сделать внешний вид еще более гармоничным, стоит выбирать детали наряда так, чтобы они отличались друг от друга не более чем на 1-2 тона.

Укороченные джинсы и ботильоны

Самым модным трендом этого сезона являются широкие джинсы с необработанными краями, также модные ботильоны на квадратном каблуке или каблуке-рюмочке.

Сверху можно надеть свой любимый джемпер, нарядную блузку или яркую меховую дубленку.

Чтобы ноги казались длиннее, стоит выбирать обувь, которая будет подходить под тон джинсов.

Деним с дресс-кодом

К элегантным вечерним юбкам, блузам и платьям, выполненным из атласа и бархата, дизайнеры решили добавить повседневный деним.

Отлично смотрятся потертые брюки с босоножками и блузой в викторианском стиле. Если заменить босоножки на удобные кроссовки, а клатч – на небольшой кожаный рюкзачок, то в итоге получится повседневный образ, который идеально подойдет для прогулок по городу или встречи с друзьями в кафе.

Джинсы с платьем или брюками

Этой осенью можно попробовать что-то новое и необычное. Это отличное время для модных экспериментов.

Джинсы, надетые под платье, или даже классические мужские брюки станут отличным решением для модных экспериментов.

Стоит начинать составлять образ в максимально сдержанной палитре и собрать комплект с использованием стильных геометрических аксессуаров.