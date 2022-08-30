The Washington Post: Украина научилась обманывать российских охотников на HIMARS

ВСУ научились “заманивать” российские крылатые ракеты на ложные цели якобы позиций HIMARS. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и украинских официальных лиц.

Украинские муляжи сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи в объективе российских беспилотников, которые передают свое местоположение морским носителям крылатых ракет в Черном море.

В течение нескольких первых недель работы такой приманки уничтожены не менее 10 крылатых ракет “Калибр”. Это побудило командование сделать больше таких “целей”.

Именно эти “цели” Россия, возможно, записывает к “победам” во время брифингов Минобороны.

“Они (Россия) утверждают, что уничтожили больше HIMARS, чем мы отправили”, — заметил один американский дипломат.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.