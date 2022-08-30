Как невинная девочка: Резко помолодевшая Волочкова свела с ума красотой и свежестью

Когда-то красотой балерины всея Руси восхищались многие: тоненькая фигура, кукольное лицо и утонченный вкус в одежде. Однако с годами с артисткой что-то случилось, ведь выглядеть и вести себя она стала больше вызывающе. Грустно признавать, но внешний вид Анастасии Волочковой теперь больше критикуют.

Однако накануне звезда опубликовала новый снимок, на котором выглядела так, как будто вернулась на пару десятков лет назад – по крайней мере, так посчитала публика. Она уселась на диване, как обычно, вытянула свои длинные ноги, а ее тело прикрывало утонченное зеленое платье, какого в ее гардеробе, кажется, давно не было.

Макияж, кстати, тоже отличался от привычного. Губы визуально увеличились, нос стал уже, а тени подчеркнули цвет глаз Анастасии Волочковой. В общем, она стала сама на себя не похожа, резко помолодев! Наконец-то балерина выполнила все просьбы поклонников: никаких шпагатов, мужчин, вульгарных нарядов, огромных безвкусных перстней. Ну, а они, ожидаемо, были в восторге: звезда свела их с ума своей свежестью и красотой.

“Сама невинность! Прямо девочка! Вот всегда быть такой! Приличная женщина!” – написали в комментариях под фотографиями Анастасии Волочковой восхищенные фанаты.