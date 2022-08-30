В Москве выросло количество малых и средних предприятий

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30.08.2022, 14:15, Разное
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В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы внесено 416,5 тысячи компаний и более 356 тысяч индивидуальных предпринимателей. Юридических лиц по сравнению с августом 2021 года стало больше на 2,1%, а индивидуальных предпринимателей – на 11,1%, уточнил Ефимов.

Также заммэра рассказал об увеличении числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. По состоянию на август 2022 году там работают 3,2 миллиона человек. Это на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

“При этом выросло количество сотрудников как у юридических лиц — на 7,8 процента, так и у индивидуальных предпринимателей — на 11,6 процента”, – добавил Ефимов.

Ранее заммэра сообщил об увеличении оборотов малого и среднего бизнеса Москвы на 35%. В первой половине текущего года этот показатель достиг 1,87 триллиона рублей – на 34,7% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Лидерами по обороту стали компании в сферах розничной и оптовой торговли. За первые шесть месяцев 2022 года они заработали 700 миллиардов рублей – более 37% от общего объема продаж. Высокие показатели демонстрируют заведения общепита и гостиницы, предприятия в сфере образования, спорта и культуры.

Напомним, что в Москве открыто уже 17 центров услуг для бизнеса. В 2021 году они появились во флагманских офисах “Мои документы” на юго-востоке, севере Москвы и на территории центра современного искусства “Винзавод”. Этим летом центр услуг для бизнеса открылся во флагманском офисе “Мои документы” в торгово-развлекательном центре “Калейдоскоп”.


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