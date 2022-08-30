Скандалы: Кто кинул мажоров на Ferrari

Как криптоцыган из Петербурга заработал на ралли миллионеров

— Мне точно туда? — с недоумением указывает на клетку в Таганском райсуде Москвы молодой человек в белой рубашке и с дорогим рюкзаком за спиной. До него явно не доходит реалистичность происходящего. Судебный пристав молча открывает дверь клетки и подталкивает его внутрь. — Я не мажор, а предприниматель. Мы действительно хотели собраться и погонять, но затем отменили мероприятие, — слышится со скамьи подсудимых.

Это 28-летний криптоблогер и коммерсант из Санкт-Петербурга Алексей Хитров. Он был задержан накануне в центре Москвы по подозрению в организации несанкционированного ралли First Club Rally.

На вопрос, признаёт ли свою вину, Хитров ответил: «Нет, за что?» Однако во время слушания дела он вину всё же признал, заявив, что действительно собирал людей у ресторана в «Москве-Сити», чтобы дальше отправиться за город.

Таганский суд признал его виновным в организации массового пребывания граждан с нарушением общественного порядка и в соответствии с ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ арестовал его на 15 суток. Такая же судьба ждала и его брата-близнеца Сергея.

Полиция задержала 107 участников несостоявшегося лакшери-автопробега в Москве, составлено 118 административных протоколов. Их может ждать штраф. Кроме того, эксперты тщательно изучат их автомобили на предмет внесения незаконных переделок, чрезмерной тонировки. По результатам проверки также может быть выписан крупный штраф.

Мощные и дорогие

Эта история началась в воскресенье в центре Москвы. Днём немногочисленные посетители BAMBOO.BAR — двухэтажного элитного ресторана в одной из башен «Москвы-Сити» на Пресненской набережной — были удивлены своеобразной выставкой дорогих спортивных и эксклюзивных автомобилей перед входом. Тут были суперкары Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer, McLaren.

Вскоре на парковке появилось несколько автомобилей полиции и ДПС. Стражи порядка рассыпались по стоянке, задерживая владельцев дорогих машин. Другие поднялись в ресторан, откуда вскоре стали выводить молодых людей. На парковке уже стоял автозак, который стал принимать задержанных.

Одновременно задержания иногородних участников гонок прошли в столичном отеле Crown Plaza. Патрули ДПС останавливали на подъездах к «Москве-Сити» и в центре столицы все дорогие спортивные автомобили. Среди них также преобладали суперкары McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche, особые версии Ford Mustang стоимостью в несколько десятков миллионов рублей как с московскими номерами, так и иногородние.

Так проходила операция столичной полиции по пресечению нелегальных гонок на дорогих машинах по улицам города.

Мажоры рулят

Всё началось с того, что на своих ресурсах (в совокупности у коммерсанта около 300 тысяч подписчиков) Хитров разместил объявление о сборе владельцев элитных машин в Москве 28 августа. После собственно автопробега, по планам организатора, участники должны были закончить встречу походом по лучшим ресторанам, саунам и отелям Подмосковья. За это каждому владельцу суперкара предлагалось заплатить от 40 тысяч до 300 тысяч рублей. На автомобили планировалось разместить наклейку со слоганом «Богатые и успешные».

За эти деньги организатор обещал вечеринку «в одном из лучших ресторанов Подмосковья с хорошим видом и развлечениями, где всё будет бесплатно«, а 67 VIP-участникам, которые заплатят максимальную сумму, также предоставят «отель пять звёзд и весь банный комплекс из семи домов уровня Veshki Banya с бассейнами и купелями«.

— 28 августа мы организуем крупнейшее ралли в РФ на 200+ спорткаров в Москве. Вас ждёт: закрытая тусовка только для владельцев элитных машин, 200+ спорткаров и элитных машин, удобная трасса в 150 км, VIP-развлечения под ключ, — зазывал на своих ресурсах 28-летний коммерсант.

При этом Хитров настаивал, что мероприятие не коммерческое и он не ставит перед собой цель заработать на участниках, хотя нехитрый подсчёт показывает, что только 67 билетов по 300 тысяч рублей — это уже более 20 миллионов рублей. Оставшиеся 133 места даже по минимальной цене — 40 тысяч — ещё более 5 миллионов. За эти деньги отель с банями и купелями можно не то что снять, а даже построить.

В итоге предложение оказалось востребованным, и в Москву стали стекаться любители погонять и погулять не только из других городов России, но и из стран СНГ. Многие из них заплатили за своё участие даже больше объявленного потолка: Лайф выяснил, что Хитрову переводили до 500 тысяч рублей.

О пёстром составе «автобегунов» говорит то, что среди оказался даже экс-мэр Архангельска Александр Донской. Правда, сейчас бывший градоначальник отрицает своё участие в мероприятии, подчёркивая, что у него нет автомобиля, потому что не умеет водить. Он якобы планировал ехать на православную выставку и ждал такси на улице около ресторана BAMBOO.BAR.

Как выяснилось, московские полицейские заранее знали о предстоящих гонках и несколько раз делали организатору автопробега предостережения. Однако он скрыл это от участников и продолжал продавать билеты.

Только за воскресенье столичные полицейские отправили на штраф-стоянку более сотни суперкаров. Сейчас их владельцы инкогнито — через своих помощников — забирают железных коней обратно.

За пробег ответишь

Как теперь пострадавшие будут решать проблему с Хитровым, большой вопрос. В его адрес суды уже регистрируют первые заявления от участников заезда. Одно из них от безработного гражданина Казахстана Михаила Хайбобина, который заплатил 465 тысяч рублей, чтобы с ветерком покататься по российской столице. Вместо этого сейчас у него возникли проблемы с законом.

Ещё один участник — 36-летний житель Армавира Игорь Автономов. Он пожаловался, что перечислил взнос за участие в мероприятии в размере 67,5 тысячи рублей некой женщине по имени Виктория Олеговна.

550 USDT (около 35 тысяч рублей) в криптовалюте заплатил за покатушки на суперкаре 21-летний ростовчанин Алексей Иванов.

Все пострадавшие уверяют, что деньги находятся у Хитрова и членов его команды. Не исключено, что среди остальных участников ралли могут найтись и те, кто предъявят коммерсанту претензии «по понятиям» с привлечением «независимых арбитров» из криминального мира.

Кто такой Хитров

Алексею Хитрову 28 лет, он уроженец Санкт-Петербурга, там учился в Национальном исследовательском университете ИТМО. Сейчас в соцсетях парень активно демонстрирует свой роскошный образ жизни, позирует на фоне дорогих машин, самолётов. Пишет о себе, что к своим годам успел побывать в 40 странах мира, а к 30-летию планирует довести их количество до ста.

Хитров называет себя венчурным инвестором, вкладывающим средства «в технологии будущего», и за деньги предлагает поучиться у него успеху. Впрочем, за красивым фасадом Лайф отметил ряд деталей, которые могут указывать на то, что в биографии бизнесмена есть белые пятна, а его способности управленца и капиталиста не так хороши, как он сам об этом рассказывает.

В 2014 году Алексей учредил компанию по разработке компьютерного программного обеспечения «Сототи», которая просуществовала чуть больше года и, не показав совсем никакой прибыли, была ликвидирована ФНС как недействующая.

В 2015 году Хитров решил поучаствовать в бизнесе по торговле одеждой и обувью, на пару с партнёром открыв фирму «Эдстам». Впервые компания показала выручку лишь в 2021 году — после того как её выкупил новый собственник.

В 2016 году появился новый бизнес-проект Хитрова — рекламное агентство «Квик шок». И здесь, кажется, молодому таланту повезло: год от года выручка компании росла, достигнув к концу 2021 года 32 миллионов рублей.

По данным СПАРК, «Квик шок» участвовала в нескольких судебных разбирательствах: клиенты подавали в суд заявления о необоснованном обогащении и невыполненных обязательствах. Исходя из сути исков, можно предположить, что сейчас эта фирма является ширмой для «инфоцыганской» деятельности парня.

Тем не менее ещё в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге Алексей продал свой «фольксваген-джетта», сменив его на «порше-панамера». Кроме того, сам коммерсант похвастался в соцсетях своим суперкаром Mclaren 720S Соuре стоимостью 24 миллиона рублей, а также заряженным геликом — Mercedes-Benz G-Class АMG G63 за 23,3 миллиона рублей.

Изначально коммерсант был прописан в Санкт-Петербурге по адресу: улица Авиаконструкторов, дом 44. Это обычная, ничем не примечательная панельная 12-этажка в Приморском районе города, в которой он жил со своим братом-близнецом Сергеем. Братья часто появлялись вместе на разных форумах по криптовалютам и коммерческих тренингах, а сейчас вместе попали в суд.

В последнее время Алексей проживал в российской столице, на Большой Филёвской улице, в новом жилом комплексе бизнес-класса, где занимает однушку площадью 37 квадратных метров на седьмом этаже одной из башен. Кроме того, известно, что он пользовался номером гостиницы Azimut на Смоленской улице, 8. Возможно, здесь у него был офис или кабинет. Согласно базам слитых номеров, Хитров часто заказывает пиццу и прочий фастфуд к себе домой, пользуется услугами логистических компаний, а также изучает английский язык в онлайн-школах.

Брат в этом году открыл в Санкт-Петербурге рекламное агентство «Блокчейн лайф». До этого с 2018 года он был бенефициаром фирмы по организации конференций и выставок «Джет медиа групп». При этом странно, что успешная компания, в прошлом году заработавшая почти 120 миллионов рублей, сейчас находится в стадии ликвидации.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: «Лайф»

«Московский Комосомолец», 29.08.22, «Наказать обнаглевших мажоров: пробег элитных суперкаров стал подарком для госпропаганды»

«Раскройте рты, сорвите уборы — по улице чешут мальчики-мажоры…» — такова, судя по всему, была сверх-идея «крупнейшего в РФ автопробега элитных машин», по замыслу его организаторов. Других идей обнаружить не удалось. Пресеченный бдительными московскими полицейскими автопарад золотой молодежи — история из разряда «если бы этого не было, то это надо было придумать». Запредельная фарсовость ситуации и впрямь заставляет подозревать, что ее сконструировал какой-то хитроумный политтехнолог.

Вообще-то мероприятие официально называлось FirstClub Rally. Собственно автопробег лишь небольшая его часть. Участникам была обещана обширная программа. «Вас ждет: закрытая тусовка только для владельцев элитных машин; 200+ спорткаров и элитных машин; удобная трасса в 150 км; VIP-развлечения под ключ; полезный нетворкинг; 3 дня развлечений. Все по себестоимости и без наценок».

«Хочется не просто собраться на парковке, покурить кальян и пообщаться, а собрать всех владельцев в Москве, сделать большое мероприятие, всем вместе поехать по свободной дороге в точку Х, красиво заснять все с коптерами и лучшими видеографами страны», — добавляет на своей страничке ВКонтакте организатор «ралли» Алексей Хитров, представляющийся «венчурным инвестором».

Для справки: Таганский суд назначил Хитрову 15 суток административного ареста — за «организацию массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» (ст. 20.2.2. КоАП РФ).

Хотя мероприятие названо некоммерческим, участие в нем было, мягко говоря, не бесплатным. Цена билета начинается с 36 тысяч рублей. Это «бизнес-пакет». Стоимость «premium-пакета» — 350 тысяч. Ну а для «богатых и успешных» — такими наклейками, по свидетельству прессы, участники автопробега украсили своих железных коней («ламборгини», «макларенов» и прочих «феррари») — это, конечно, не деньги.

Слова «богатые и успешные» трудно отнести к политическим лозунгам. Но еще труднее представить, что кавалькада элитных тачек с подобной надписью на борту будет разъезжать по улицам столицы страны, проводящей специальную военную операцию, напрягающей все силы в борьбе со своими геополитическими недругами. Говоря пафосно — а по-другому и не скажешь, — это плевок в глаза, вызов государству и обществу.

Если организаторы и участники не сознавали этого, то беднягам не повезло: оказались, как говорится, в неправильное время в неправильном месте. И в категорически неправильном виде. Но есть основания полагать, что как минимум организаторы все прекрасно понимали. По информации осведомленных источников, компетентные органы заранее предупреждали Хитрова и К˚ о недопустимости проведения такой акции. Да и сами они, судя по бэкграунду, ребята вроде бы неглупые. Вполне могли догадаться, что по головке за это не погладят.

В общем, все указывает на то, что организаторы намеренно нарывались на скандал. Зачем? Причину, возможно, раскрывает комментарий одного из сетевых «друзей» Хитрова под объявлением о «ралли»: «На самом деле, как бы грустно это ни было, получилась отличная реклама. Во всех новостях по всей России говорят про «криптоблогера Алексея Хитрова».

Не факт, конечно, что «криптоблогер» рассчитывал провести ближайшие две недели за решеткой. Скорее всего, надеялся обойтись более легким испугом. Но с точки зрения пиара внакладе он явно не остался. А такое publicity, несомненно, сулит prosperity. В смысле новые дивиденды. Вообще весьма редкая, надо сказать, для правового конфликта ситуация «win-win» — в выигрыше все стороны.

Ну, за исключением разве что потратившихся на билеты, но не получивших обещанных развлечений участников автопробега. Некоторые теперь, как сообщают, пишут в полицию заявления на «мошенника» Хитрова: развел, мол, под предлогом участия в респектабельном ралли. Но, возможно, и тут все утрясется: организатор обратился к участникам с извинениями и обещанием «закрыть все вопросы».

Что же, спросите вы, получила в итоге власть? Ну, это самый простой вопрос. Восторг, с которым тему преступления и наказания «обнаглевших мажоров» принялись раскрывать и обсасывать государственные СМИ, свидетельствует о том, что происшествие стало для них настоящим подарком судьбы. Ну ладно, не подарком, а подарочком. Но очень приятным.

Жесткое, демонстративное, нарочитое «винтилово мажоров» призвано стать еще одним доказательством того известного тезиса, что наша власть не за забывших свои корни, далеких от чаяний страны богачей, а за «русских и бедных». Некоторые, говорят, верят.

Андрей Владимиров