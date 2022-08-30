 

Заканчиваем бардак – Личное мнение

30.08.2022, 13:45, Разное
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Наконец-то нам объяснили, нужно ли носить в школу форму. Оказывается, каждая школа в своём уставе прописывает эти требования.

Но даже если в уставе есть школьная форма, носить её, по большому счёту, дело добровольное.


Фото: Соцсети

Учителя, завуч с директором, будут убеждать родителей, могут даже предложить перейти в другую школу, но это всё равно ничем не закончится.

Бардак.

Лично я считаю, что школьную форму нужно носить обязательно всем. Во-первых, это красиво, когда детишки опрятные, нарядные, в одинаковом.

Во-вторых, школьная форма дисциплинирует. Ребёнок чувствует, что не абы куда пришёл, а в школу. Это, помимо прочего, и гордость — на форму можно нашить знак своего образовательного учреждения.

Ну, помните, как в Гарри Поттере дети гордились принадлежностью к своему факультету и потому больше старались?

В-третьих, что самое важное — школьная форма решает вопрос и разницы в доходах родителей. Да, одни могут позволить себе купить чуть ли не дизайнерские штаны и сумку, но разве это правильно — выделяться одеждой?

Выделяться нужно знаниями, оценками, поведением. Но никак не шмотками, которые другие не могут себе позволить.

Никаких плюсов в свободной одежде в школе я не вижу.

https://t.me/lenamiro/12230

А вы за введение обязательной формы в школе или против?

Источник: Лена Миро


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