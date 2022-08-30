 

Американский политик намекнул на то, что в экономических бедах США виноваты женщины, чернокожие и геи, сидящие на государственных постах

30.08.2022, 13:25, Разное
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Республиканец Блейк Мастерс, кандидат в сенат США от штата Аризона, намекнул на то, что за нынешние экономические трудности США ответственность несут женщины, чернокожие и геи, находящиеся на государственных постах, пишет Newsweek. Как поясняет издание, так политик отреагировал на статью Associated Press о небывалом разнообразии в Федеральной резервной системе.


AP

Кандидат в сенат США от штата Аризона Блейк Мастерс намекнул в соцсетях на то, что ответственность за трудности, с которыми столкнулась экономика США, несут женщины, чернокожие и геи, находящиеся на федеральных чиновничьих постах, пишет Newsweek.

В воскресенье Мастерс — республиканец, поддерживаемый бывшим президентом Дональдом Трампом, — поделился в Twitter историей от Associated Press о разнообразии в Федеральной резервной системе.

В частности, в статье было сказано, что руководство ФРС «стало самым разнообразным за всю историю; в решениях центрального банка по процентным ставкам женщин, чернокожих и геев участвует больше, чем когда-либо за всю его 109-летнюю историю».

«Наконец-то убедительное объяснение того, почему наша экономика работает так хорошо», — прокомментировал статью Мастерс, по всей видимости, с сарказмом намекнув на инфляцию и другие проблемы американской экономики.

Реакция на твит Мастерса в социальной сети была неоднозначной: некоторые пользователи, похоже, согласились с его критикой ФРС, а другие осудили её, отмечает Newsweek.


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