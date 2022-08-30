Продлеваем лето в сентябре: длинная юбка хиппи, джинсы во всех их версиях и другие образы в стиле бохо-шик

Влияние 2000-х годов в числе прочего возвращает нам стиль бохо-шик. Возникает вопрос: перестанем ли мы когда-нибудь одеваться без учета этой тенденции? Скорее всего, нет. Ведь редкая осень обходится без того, чтобы модницы не щеголяли в макси-платьях и юбках с яркими принтами. Так что же именно возвращается в сентябре в стиле бохо и какие изменения он претерпевает?

Сиенна Миллер как главное вдохновение

В качестве примера того, как идеально выглядеть в стиле бохо-шик, можно привести Сиенну Миллер, британо-американскую актрису и фотомодель. Она всегда выглядит замечательно, сделав бохо своим фирменным стилем. При этом одежда, которую она носит, всегда простая и удобная. Но дело не только в самих вещах, но и в искусстве их сочетать. Прекрасным образцом этого умения является простое белое платье с открытыми плечами, кожаным поясом и босоножками.

Длинное платье с цветочным принтом

Богемный стиль немыслим без нарядных платьев. На протяжении нескольких лет эксперты моды рекомендовали носить их с кроссовками. И это действительно смотрится эффектно. Но если вы хотите внести актуальные изменения в свой образ, наденьте ботильоны в ковбойском стиле. В начале осени, когда температура начнет падать, это будет идеальным вариантом.

Тотал лук в стиле хиппи

Длинная юбка до пят в 2000-е была самым характерным предметом одежды для Сиенны Миллер. В то время в гардеробе у каждой девушки имелось несколько таких. Сегодня эти юбки возвращаются, но теперь они доходят до талии, и их рекомендуется носить с укороченными топами из той же ткани.

Слегка расклешенная юбка с узором

Юбки с узором снова в тренде, и их уже можно увидеть в магазинах. Их хорошо сочетать с сандалиями на плоской подошве, с эспадрильями и даже с ботильонами. Если вы остановитесь на последнем варианте, выберите белую или черную юбку. Вы можете, как и много лет назад, добавить к ней кожаный ремень с пряжкой. Но о знаменитых широких поясах с монетами лучше забыть.

Джинсы в различных версиях

Джинсы также являются неотъемлемым компонентом стиля бохо. В 2000-е популярными были “колокола” с заниженной талией, с разрезами и без них. Сейчас в моде джинсы различной ширины, однако предпочтение все же отдается средней. Их носят с ковбойскими сапогами и с очень модными топами с принтом.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Цветные принты и аксессуары

В этом сезоне, в отличие от 2000-х, принты предполагаются более яркими. Преобладающими являются красный и желтый. В моду вновь возвращаются пестрые платки, которые в виде ленты повязываются на голову. Среди сумок для поддержания этого образа предпочтение отдается миниатюрным кожаным изделиям, в которые помещается только самое необходимое.

Ремень как гвоздь сезона

В этом сезоне ремни, как и в 2000-е, играют ключевую роль, так как придают внешнему виду изюминку. Их рекомендуется носить и с юбками, и с платьями, и с брюками. Как выбрать идеальный ремень? Первое правило – он должен быть кожаным, коричневого или черного цвета. А во-вторых, он должен быть украшен небольшими заклепками, которые создают рисунок. В-третьих, к нему полагается пряжка богемного стиля.

Сапоги в стиле Кейт Мосс

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс, как и Сиенна Миллер, является иконой богемного стиля. Помимо классических туфель она часто носит ковбойские сапоги, которые сочетает с мини-юбками с рюшами или с джинсовыми шортами. Если добавить сюда пояс и шляпу, получится идеальный образ. Для некоторых ковбойские сапоги являются вещью экстремальной, однако эксперты все же рекомендуют приобрести их, так они очень универсальны: их можно сочетать с различной одеждой.

Сумка-мешок

Такие сумки очень удобны тем, что в них умещается большое количество вещей, и носить их можно на плече благодаря длинной ручке. После нескольких лет забвения они вновь возродились к жизни. Они могут быть из меха, из плотного материала или сделанными на основе макраме. Сумка-мешок подходит к белой юбке с заниженной талией и футболке с ярким принтом.